صيدليات برج بوعريريج تحت المجهر

آخر تحديث : يناير 23rd, 2017 10:49 مساءً
يناير 23, 2017 Wakteldjazair مجتمع 0
الوالي يعد بسحب الاعتماد من كلّ من لا يلتزم بنظام المناوبة
أمر والي ولاية برج بوعريريج بفتح تحقيق معمّق حول أسباب غياب المناوبة الصيدلانية ليلا، وتوعّد بضرب بيد من حديد وسحب الاعتماد من أصحابها المتقاعسين الذين لا يحترمون نظام المناوبة الليلية في بيع الأدوية للمرضى في هذه الفترة الحساسة ما جعل المريض في رحلة بحث عن الدواء.
وحسب مصادرنا، فإن قرار الرجل الأول على السلطة التنفيذية بالولاية جاء بعد تلقيه سلسلة من الشكاوى والمراسلات، طالبت منه التدخل بسبب غياب تام لنظام المناوبة الصيدلانية ليلا في التجمعات السكانية الكبيرة منها مدينة برج بوعريريج والياشير وراس الوادي، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة للمرضى، حيث اطّلع المسؤول المعني عن واقع مزري بسبب المعاناة جراء انعدام الحد الأدنى من الخـــدمة التـــي تنص عليها اللوائح القانونية نتيجة غياب الرقابة من الجهات الوصية.
وهو ما حرك الوالي الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع وتشكيل فرقة أمنية مهامها القيام بزيارات فجائية وميدانية في الفترة الليلية لمراقبة الصيدليات التي لم يحترم أصحابها نظام المناوبة وهذا بالتنسيق مع مديرية التجارة التي تتوفر على القائمة الاسمية لمالكي هذه الصيدليات، وتوعّد –بحسب مصادرنا- بسحب الاعتماد القانوني من أصحاب الصيدليات ومنعهم من النشاط في حالة ارتكابهم هذه المخالفة وعدم احترامهم والتزامهم بنظام المناوبة الليلية.
تجدر الإشارة أن المواطن البـــرايجي اشتكى في العديد من المـــرات من غياب المناوبة اللــــيلية في الصــــيدليات إلا أن الجهـــات المسؤولة لم تتحرّك للقيام بالمهام المنوطة بها ما جعل المرضى في رحلة بحث عن الدواء ليلا فهل سينهي والي الولاية هذه المشكل بصفة نهائية، أم أن مهامه ستقتصر على التهديد والوعيد دون أي تجسيد على أرض الواقع؟.
رضوان عثماني
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