صفقة انتقال عريبي إلى”الكنـــاري” قــــد تتعثــــر

“الكناري” يطلب تأجيل “الكلاسيكو” أمام العميد

علمنا من مصادر حسنة الإطلاع أن انتقال مهاجم شباب باتنة كريم عريبي إلى شبيبة القبائل، أصبح مرتبطا باللاعب السابق للفريق عبد المالك زياية. وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن رئيس “الكاب” فريد نزار وعد نظيره في شبيبة القبائل محند الشريف حناشي بتسريحه لعريبي، في حالة تمكنه من إقناع عبد المالك زياية بالانضمام إلى الفريق، وهو الذي يوجد دون نادي منذ فسخ عقده مع “الكناري”.

وناهيك عن عريبي دخلت إدارة شبيبة القبائل في التفاوض مع اللاعب السابق لإتحاد الجزائر بلال بايتاش الذي ينشط في الوسط الهجومي حتى يكون خليفة لبلال حرباش الذي غادر النادي القبائلي هذا الشتاء، مع العلم أن إدارة الرئيس محند شريف حناشي استقدمت ثلاثة لاعبين ويتعلق الأمر بمدافع الاتفاق السعودي سفيان خليلي والمغترب توماس إيزرغوف وكذا جناح شبيبة الساورة مهدي بن علجية، في انتظار استغلال الإجازتين المتبقيتين.

هذا وعلمنا من نفس المصادر استغنت بنسبة كبيرة على المدافع نور الإسلام صلاح بسبب تذبذب مردوده مع النادي القبائلي، بالإضافة إلى معاناته من الإصابة، ولقد علمنا أن اسم اللاعب تم حذفه من القائمة الإفريقية مما يدل بأن اللاعب السابق لجمعية الشلف لن يواصل مرحلة الذهاب مع التشكيلة بنسبة كبيرة، حيث من المقرر أن يقوم النادي بإعارته أو بيع عقده في الأيام القادمة.

في سياق منفصل، قدمت إدارة شبيبة القبائل طلبا إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم من أجل تأجيل لقاء “الكلاسيكو” القادم والذي سيجمعه بفريق مولودية الجزائر برسم الجولة الأولى من مرحلة الإياب، وذلك بسبب تواجد أربعة لاعبين أساسيين في المنتخبين الوطنيين الأول والعسكري، ويتعلق الأمر بكل من مليك عسلة الذي سيشارك مع “الخضر” في كأس إفريقيا والثلاثي فرحاني، رضواني ورايح الذين سينقلون إلى عمان لخوض كأس العالم العسكرية.

يذكر أن النادي استأنف التدريبات أمسية أمس بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بدون الرباعي الدولي، ويتعلق الأمر بالحارس مليك عسلة والثلاثي العسكري مليك رايح وهواري فرحاني ورضواني سعدي، ومن المقرر أن يخوض النادي حصتين تدريبيتين بتيزي وزو قبل التنقل إلى عين البنيان من أجل مباشرة التربص الشتوي.



سليم.خ