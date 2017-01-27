صفقات الأندية الصينية تتخطى حدود الجنون

في تقرير أعدته شركة تابعة لـ”الفيفا”

كما أدت لانتقادات حادة من مسؤولين ووسائل اعلام محلية وهو ما دعا الصين لتشديد قواعد عدد اللاعبين الأجانب الذين يحق لهم المشاركة في المباريات المحلية. وقال تقرير الشركة التي تدير نظام انتقالات اللاعبين في العالم إن الأندية الصينية ضمت 159 لاعبا في صفقات انتقال دولية عام 2016. وأضاف التقرير أنه تم انفاق 451.3 مليون دولار مقابل 168.3 مليون دولار في 2015 كما يزيد المبلغ بسبعة أضعاف عن حجم الانفاق في 2013. وقال التقرير إن المبلغ يزيد بحوالي 344 بالمئة عن بقية آسيا مجتمعة، وهو ما تم وصفه من قبل العديد من المتابعين والخبراء بالجنون. وتحتل الصين الان المركز الخامس من حيث الانفاق على الانتقالات الدولية وراء انجلترا والمانيا واسبانيا وايطاليا وتفوقت على فرنسا والبرتغال وروسيا وفقا للتقرير. وقال التقرير إن “الطبيعة السريعة لهذا النمو لا سابق لها” مضيفا أن الانفاق “يقتصر تقريبا” على لاعبين قادمين من أندية اوروبية. وفي المجمل قال التقرير إن ما مجموعه 4.79 مليار دولار أُنفق على الانتقالات الدولية حول العالم العام الماضي بزيادة بلغت 14.3 بالمئة عن العام السابق. وبلغ عدد الانتقالات الدولية 14591 مقابل 13601 في 2015. وأنفقت الأندية الانجليزية 1.37 مليار دولار وهو أكثر من ضعف انفاق المانيا صاحبة المركز الثاني والبالغ 576.4 مليون دولار. وفي الجانب الآخر ضمت أندية منطقة الأوقيانوس ثمانية لاعبين فقط من الخارج بينهم انتقال حر.

الوكالات