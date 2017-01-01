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صـورة مسربة لهواتف غالاكسي الفئة أ 2017

يناير 01, 2017 ميلتيمديا 0

صـورة مسربة لهواتف غالاكسي الفئة أ 2017

أعلنت شركة شركة سامسونغ في وقت سابق للعديد من وسائل الإعلام سواء كانت الصحفية أو التلفزيونية، أنها بصدد الإعلان رسميا عن سلسلة هواتفGalaxy A Series 2017، حيث ستقوم الشركة الكورية بالكشف عن أحدث الأجهزة من هذه السلسلة يوم 5 جانفي الجاري، أي بعد أسبوع تقريبا, وكما نعلم فإن هذه السلسلة تضم ثلاث هواتف ذكية وهي، Galaxy A3 2017 و Galaxy A5 2017 بالإضافة إلى هاتف Galaxy A7 2017 ..
هذه السلسلة يبدو أنها بدورها لم تسلم أيضا من العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية, واليوم آخرها كان تسريب يكشف عن الأسعار الرسمية المتوقع أن تحصل عليها هذه الأجهزة كما عرضها موقع “ soyacincau “ في صوره ملصق دعائي يحمل أسعار هذه السلسلة، والتي ذكرنا أنها تشمل جالاكسي A3 2017 وجالاكسي A5 2017  بالإضافة إلى جالاكسي A7 2017 بالنظر إلى صورة الإعلان، فإن الأسعار رمز لها بالسعر “ RM “ وهي العملة الرنجيت المتداولة في ماليزيا والتي توضح أن نسخة GALAXY A5 2017سيبلغ سعرها 380 دولار , أما نسخة GALAXY A7 2017 فسيبلغ سعرها 425 دولار .
وللتذكير بالمواصفات المسربة لهذين الهاتفين نبدأ مع Galaxy A5 201، المتوقع أن يضم شاشة 5.2 إنش بدرجة وضوح 1920 × 1080 بيكسل ، بالإضافة إلى معالج ثماني النواة من فئة Exynos 7880، معالج رسوميات من فئة Mali-T860MP4، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 32 جيجابايت، وسيحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وخلفية بدقة 16 ميغابكسل أيضا، فضلا عن بطارية بسعة 3000 ميلي امبير/ساعه، مع الإشارة بأن الهاتف سيعمل مسبقاً مع نظام التشغيل اندرويد مارشيملو 6.0 .أما عن هاتف جالاكسي A7 2017 , الهاتف سيأتي بتصميم بهيكل مصنوع من الزجاج , بالإضافة إلى شاشة Super AMOLED بحجم 5.7 انش بدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل , وينتظر أن يضم الهاتف معالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 7880 .


إعداد: موسى.ط

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