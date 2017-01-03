صـدور الطبعـة الثالثة من “اعترافات امرأة”

للروائية الجزائرية عائشة بنور

صدرت الطبعة الثالثة من رواية “اعترافات امرأة”، للروائية الجزائرية عائشة بنور عن (منشورات دار النخبة المصرية) والتي ستكون حاضرة في معرض القاهرة للكتاب (26 جانفي- 8 فيفري 2017). الرواية نالت جائزة الاستحقاق الأدبي (2007) عن جائزة نعمان الأدبية بلبنان وصدرت عن منشورات دار الحبر (2007) ثم عن منشورات دار الحضارة (الجزائر) (2015).

وترجمت إلى اللغة الفرنسية من طرف الأديب محمد سحابة. “اعترافات امرأة” هي صورة لواقع المرأة العربية وصفحات من النضال في مجتمع يمارس سلطة القهر والمتعة.. اعترافات امرأة بوح أنثوي يثير الكثير من القضايا المسكوت عنها يمزقها أحيانا وأحيانا أخرى يعريها حد الرفض.. الرواية جاءت في صور متعددة لأقنعة رأتها الكاتبة صور من الزيف وتنكر وقهر للذات من خلال صورة المرأة في الآخر من غير أن تكون المرأة هي المرأة وإنما صورة لغير ذاتها… الخ قدم للرواية الروائي المصري موسى نجيب موسى بكلمة في عنوان “تشظي الذات ولعبة الضمائر في رواية عائشة بنت المعمورة “اعترافات امرأة”.

على غلاف الرواية قراءات أخرى متنوعة ومختلفة لنقاد تنالوا الرواية في العديد من دراساتهم منهم د: فريدة مغتات، حسين بوحسون، بوشعيب الساوري، عبد القادر كعبان…الخ للإشارة الروائية لها العديد من الإصدارات الأدبية آخرها رواية “نساء في الجحيم” الصادرة عن منشورات الحضارة بالجزائر.



ق. ث