صدام مثير بين “النسر الأسود“ و“السنافر“ وآخر بالحراش

الجولة 16 للرابطة الأولى المحترفة

تعود عجلة الرابطة الأولى المحترفة إلى الدوران، مجددا بعد فترة توقف طويلة تكون الأندية قد استغلتها أحسن استغلال من أجل التحضير الجيد لمرحلة العودة، التي ستلعب بحسابات معقدة، وستكون الجولة الـ16 مبتورة من عدة لقاءات وأخرى ستلعب بدون جمهور، إلا أن الرهان يبقى حصد النقاط الثلاث.

ويعرض برنامج اليوم، مباراة من المنتظر أن تعد بالكثير، ولو أنها تلعب بدون جمهور، بين وفاق سطيف وضيفه الجار شباب قسنطينة، في لقاء مميز للمدرب عبد القادر عمراني، والذي سيحل بسطيف من أجل تسجيل نتيجة إيجابية والبحث عن الضوء في آخر النفق، من أجل حصد النقاط، أو على الأقل العودة بالفوز، أملا في توديع المنطقة الحمراء التي يتخبط فيها، لكن وفاق سطيف سيكون له رأي أخر، ولن يرضى بغير الفوز، لكونه يتطلع للتقدم في الترتيب، ولما لا احتلال المركز الثاني مؤقتا، بما أن مواجهة مولودية وهران مؤجلة، كما أن الوفاق يعاني من ضغط مناصفه أولمبي المدية، الذي سيكون في مهمة صعبة بعاصمة الاوراس باتنة، لمواجهة الشباب المحلي، الذي يتواجد هو الأخر تحت ضغط النتيجة، وإلا فإنه سيجد نفسه قريبا من الدائرة الحمراء.

وسيكون ملعب أول نوفمبر بالحراش، معنيا بلقاء مثير بدون جمهور بين الاتحاد وضيفه اتحاد بلعباس، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته، لكن رهانه النقاط الثلاث، لكونها مواجهة بست نقاط للفريقين اللذين يتواجدان وسط الترتيب.

ويملك فريق شبيبة الساورة، فرصة ذهبية من أجل التقدم ومواصلة الزحف، حين يستقبل دفاع تاجنانت، في مباراة تبدو على الورق لصالح النسور، الدين يتطلعون لبلوغ النقطة 25، وتدشين مرحلة العودة بقوة، عكس الدفاع الذي سيكلفه أي خطا التدحرج إلى الأسفل بما أنه قريب من منطقة الخطر بفارق نقطتين.

العربي شريف

