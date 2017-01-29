صاحب مدرسة لتعليم السياقة يزور رخص الوزن الثقيل

تم توقيفه و شريكيه

تمكنت مصالح الضبطية القضائية من وضع حدّ لنشاط 3 أشخاص بينهم صاحب مدرسة لتعليم السياقة، الذين كوّنوا شبكة مختصة في تزوير رخص السياقة ذات الوزن الثقيل للمواطنين، دون المرور بالإجراءات الإدارية مقابل مبلغ 40 ألف دج في العاصمة.

تفاصيل القضية انفجرت بتاريخ 15 جانفي الجاري عندما سحب رجال الشرطة رخصة سياقة أحد المتهمين في حاجز أمني، وبعد مدة توجّه المتهم إلى مقر الدائرة بالشراقة من أجل استرجاعها، وهناك تم إخطاره من قبل مصالحها أن الرخصة التي يحوزها مزورة، على هذا الأساس تم فتح تحقيق معمّق في القضية توصل من خلاله المحققون إلى تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمتهم الأول وموظف بشركة وصاحب مدرسة لتعليم السياقة، حيث تم القبض على اثنين منهما فيما يتواجد المتهم الثالث في حالة فرار.

واستكمالا للإجراءات المعمول بها، تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، حيث تم إعداد ملف جزائي ضدهما بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.

وخلال الاستماع إليهما أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما، حيث صرح المتهم الأول أنه قبل سنوات كان بحاجة إلى رخصة سياقة للوزن الثقيل بعد أن قرر شراء شاحنة للعمل بها، وكونه يعمل بائعا بأحد المحلات التجارية لا يملك الوقت الكافي للمرور بكافة الإجراءات الإدارية والامتحانات وغيرها، اقترح عليه صديقه المتهم الثاني أنه سيسهل عليه عملية الحصول على الرخصة دون المرور بالإجراءات المتطلبة من خلال معارفه، بعدما أخبره أنه على علاقة وطيدة بصاحب مدرسة لتعليم السياقة وأن هذا الأخير سيمكنه من الحصول على رخصة السياقة للوزن الثقيل بطريقة جد سهلة مقابل مبلغ 40 ألف دج، على هذا الأساس سلمه المتهم الأول ملفه الإداري بالإضافة إلى رخصة سياقته الأصلية للوزن الخفيف للمتهم الثاني الذي تولى أمر رخصة سياقة جديدة صالحة للوزن الثقيل، موضحا أنه بعد فترة قصيرة تحصل عليها وهذا بعدما أحضرها له المتهم الثاني، مضيفا أنه يجهل أن هذه الأخيرة مزورة وأن لا علاقة له بعملية التزوير وحتى بالمتهم الرئيسي صاحب المدرسة.

في المقابل، أكد المتهم الثاني أن صاحب مدرسة تعليم السياقة من اقترح عليه جلب المواطنين الذين هم بحاجة إلى رخص سياقة ذات الوزن الثقيل، حيث بإمكانه تسهيل عملية حصولهم عليها، وأضاف المتهم أنه كان يتسلم مبلغ قدره 1000 ألف دج عن كل شخص هو بحاجة لرخصة سياقة ذات الوزن الثقيل، مؤكدا أنه يجهل أن هذه الرخص مزورة، موضحا أن صاحب المدرسة لتعليم السياقة من ورّطهم في القضية.

ق.م