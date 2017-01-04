شهادة الجنسية بشق الأنفس!

بالرغم من طمأنة الحكومة للمواطنين بعدم تغير سعر الدمغة الخاصة بجواز السفر البيومتري، إلا أن معظم المحاكم خاصة منها بعاصمة البلاد، تشهد طوابير يومية من أجل استخراج شهادة الجنسية، فمتى يثق الشعب في الحكومة؟