شــاي و”كرواسـون” للأسـاتذة المتـربّصيـن بـتيزي وزو!

سيــــاســـة التـقـشــف تلقي بظــــلالهــــا علــى قطـــاع التربيـــة

تأثرت دورة التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة الجدد الذين يمثلون الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي نظمت مؤخرا، بسياسة التقشف التي تعاني منها بلادنا مؤخرا بعد تراجع أسعار النفط، هذا بدليل عدم تقديم وجبة الغداء للأساتذة المتربصين، ما جعلهم يتذمرون من الوضع الذي ساد مختلف مراكز التكوين التي وقفنا عليها بولاية تييزي وزو أين كان بالموعد ما لا يقل عن 1500 أستاذ متربص موزع على مراكز تكوين متعددة .

الدورة المذكورة نظمت لفائدة ما لا يقلّ عن 60 ألف أستاذ ينقسمون بين الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) على المستوى الوطني، حسب ما كشفت عنه الوزارة الوصية، وحسب أساتذة متربصين، فإن القائمين على بعض مراكز التكوين المتواجدة بعاصمة الولاية تيزي وزو، قد بذلوا قصارى جهدهم لتوفير الحدّ الأدنى من الغذاء للأساتذة، ولكن ذلك ضاعف من تذمر هؤلاء المتربصين، لأن وجبة الغداء التي تقدم لهم على الساعة الثانية عشر لا تتعدى كأس من الشاي أو القهوة مرفوقة بـ”كرواسون”، على أن يستأنف الأستاذ التربص في الفترة المسائية بعد نصف ساعة من الراحة فقط.

في ذات الصدد، يضيف أحدهم “هل من المعقول أن يقدم كأس من القهوة أو الشاي رفقة “كرواسون” لشخص بعد 4 ساعات من الدراسة دون انقطاع، أي من الساعة الثامنة إلى غاية منتصف النهار، ولكن أكثر ما يقلقني في الموضوع أن الوزارة الوصية قد أعطت الكثير من الأهمية لهذه الدورات التكوينية، لماذا لم توفر إذن الظروف الضرورية التي تجعل الأستاذ يتلقى تربصه في ظروف جيدة تسمح له الاستيعاب الجيد لما يتلقاه من معارف؟”.



مفتشون لا يفقهون برنامج الجيل الثاني!

هذا في الوقت الذي انتقد فيه أيضا بعض المتربصين جدول التوقيت الخاص بهذه الدورة التكوينية حيث أن الأستاذ يدرس خلال الفترة الصباحية 4 ساعات متتالية دون انقطاع، قبل أن يسمح له بالراحة لمدة نصف ساعة فقط قبل أن يستأنفوا الحصة المسائية، وقلة الراحة قد تنعكس سلبا عليهم بعدم استيعابهم لما يتطرقون إليه خلال الفترة المسائية، خاصة بعد اجتماع نقص الراحة مع سوء التغذية وقت الإفطار .

في حين، راح انتقاد بعض المتربصين إلى أبعد من ذلك باتهام بعض المفتشين الذين يقومون بتدريسهم بعدم تمكّنهم خاصة في برنامج الجيل الثاني ما جعلهم لم يستوعبوا بالقدر الكافي أو بالقدر الذي كانوا ينتظرونه، وأمام هذا الوضع ناشد الأساتذة المتربصون الوزيرة نورية بن غبريط بضرورة توفير الشروط الضرورية واللازمة خلال الدورات التكوينية المقبلة مما يسمح للأساتذة المتربصين بالتكوين الجيد الذي يعود بالفائدة على الأستاذ والتلميذ.

صبرينة.أ