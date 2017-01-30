شركات التكنولوجيـا تقـاوم قيـود ترامب على المهاجرين

بالمـــــــال والنفـــــــوذ ..

تصدرت شركات التكنولوجيا في وادي السليكون خلال العطلة الأسبوعية، جهود المقاومة التي بذلها قطاع الشركات للقيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الهجرة فمولت دعاوى قانونية للاعتراض عليها، وانتقدت الخطة وسعت لمساعدة موظفيها الذين أوقعتهم القرارات في ورطة.

في صناعة التكنولوجيا التي تعتمد منذ أمد بعيد على المهاجرين وتحتفي بإسهاماتهم وتناصر قضــــايا التحرر مثل حقوق المثليين، لم يكن هناك اتفاق يذكر في البداية على كيفية الرد على الخطوة التي اتخذها ترامب يوم الجمعة.

ورغم أنه لم يصدر عن معظم العاملين في صناعة التكنولوجيا انتقاد مباشر للرئيس الجمهوري الجديد، فقد كان موقفهم أبعد مدى من نظرائهم في القطاعات الأخرى التي التزم قادتها الصمت خلال العطلة الأسبوعية.

فعلى سبيل المثال، امتنعت معظم البنوك الأمريكية الكبرى وشركات السيارات عن التعقيب ردا على استفسارات “رويترز”.

ويحظر الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بصفة مؤقتة دخول المسافرين من سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، كما يحظر دخول المهاجرين بغرض التوطين لمدة 20 يوما.

وقد أثار هذا القرار استنكارا عالميا وخلق جوا من البلبلة والغضب، بعد أن وجد مهاجرون ولاجئون وزوار أنفسهم عالقين في المطارات ومنعوا من ركوب الطائرات.

وقدمت الشركات الكبرى مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت مساعدة قــــــانونية لموظفيها الذين شملهم القرار، وذلك وفقـــا لما جاء في رسائل أرسلتها الشركات لموظفيها. وتبرع عدد من المديرين التنفيذيين في وادي السليكون بالمال لتمويل الجهود القانونية لدعم المهاجرين الذين شملهم الحظر.

وقال إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وترافيس كالانيك رئيس أوبر على “تويتر”، إنهما سينقلان مخاوف قطاع الصناعة بشأن الهجرة إلى مجلس الأعمال الاستشاري الذي شكله ترامب ويضم الاثنين في عضويته.

وكالات

