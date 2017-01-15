شتال وبن علجية يُوقعان سنة ونصف باتحاد بلعباس

آخر تحديث : يناير 15th, 2017 8:54 مساءً
يناير 15, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
فيما قُدمت مواجهة شباب باتنة ليوم الخميس
واصل اتحاد بلعباس، تدعيمه صفوفه في الميركاتو الشتوي، حيث ضمن مساء أول أمس، خدمات الثنائي شتال جمال الدين وبن علجية بلال، اللذان وقعا على عقد لمدة 18شهرا، وهما القادمان من دفاع تاجنانت، ليصبح عدد اللاعبين الملتحقين في هذا الميركاتو أربعة في انتظار الإجازة الخامسة، وسيلتحق اللاعبان الجديدان بالتدريبات اليوم، وعبر الثانئي عن سعادتهما بحمل الألوان الخضراء، ووعدا بتقديم الإضافة وبذل كل مجهوداتهما لتشريف عقديهما.
من جانب آخر، برمجت الرابطة الوطنية المحترفة، مقابلة الفريق ضد شباب باتنة، والتي تدخل في إطار الجولة الـ17 يوم الخميس على الساعة الخامسة مساء، بملعب 24 فيفري 56، وستكون منقولة على المباشر في التلفزيون الجزائري، مع العلم أن اتحاد بلعباس يواجه الحراش في الجولة الـ16. أما فيما يخص قضية اللاعب مكحوت، فسيحصل على 385 مليون سنتيم، بعدما عرفت الإدارة كيف تكسب القضية لدى لجنة المنازعات، بعدما طالب اللاعب بمليار و700 مليون سنتيم. أكرم.ح
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