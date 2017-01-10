شباب المدية يطالبون بفتح مـحلات الرئيس

التخريب طال العديد منها

طالب العديد من المستفيدين من المحلات المخصصة للحرفيين بولاية المدية من السلطات المحلية بتوزيعها خاصة بعد تماطل جل البلديات في توزعيها، على الرغم من الانتهاء من إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من المحلات المهنية والتي بقيت حبيسة الأدراج منذ سنين.

تتعرض محلات الرئيس بأغلب بلديات الولاية إلى العديد من أعمال التخريب العمدي من قبل مدمني المخدرات والمشردين لتحويلها إلى أوكار وملاجئ لممارسة المحرمات وشرب المحظورات، رغم تسليمها من طرف البلديات بسبب عدم استفادتها من عامل الحراسة، مما فسح المجال أمام المنحرفين ومتعاطي المخدرات الإقبال عليها بغية التستر من أعين الناس.

وما تزال أثار التخريب الذي طال بعض المحلات باديا للعيان، حيث اقتلعت أبوابها بالكامل أو بصفة جزئية، كما شملت أيادي التخريب سرقة الكوابل الكهربائية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء لدى المستفيدين. وتحدث تلك التجاوزات وإهدار المال العام دون تسجيل أي تدخل من قبل السلطات الأمنية لإنقاذ الموقف، حيث ما تزال محلات الرئيس الموصودة في وجوه المستفيدين أوكارا مفتوحة للمخربين، الرغم من القيمة المالية الكبيرة التي خصصتها الدولة لمثل هذه المشاريع التنموية، وكذا بقاء الشباب البطال مكتوف الأيدي في ظل التأخر الحاصل في توزيعها رغم الانتهاء من إنجازها لعدة سنين، حيث بمجرد النظر إليها ترى تحطيم شبه كامل للواجهات الأمامية لبعض المحلات والعديد من “الخربشات” في الجدران والكتابات الجدرانية خططتها أنامل المدمنين على المخدرات، على درجة أنها شوهت الواجهات العمومية.

من جهة أخرى يرى بعض الشبان الذين يستأجرون محلات لتجسيد مشاريعهم، أن الإسراع في تمكين المستفيدين من هذه المحلات وفتحها، من شأنه التخفيف من الأعباء المرتفعة للإيجار لدى الخواص والحفاظ على المحلات المهنية المنجزة.

وبهذا الصدد، طالب الحرفيون والشباب بولاية المدية من والى الولاية بالمدخل العاجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإنصافهم حتى يمارسون مهنهم براحة تامة وتوفير يد عاملة أخرى لبلوغ الهدف المسطر من طرف الدولة في 100 محل رئيس لكل بلدية.



بلال موزاوي