سيرينـا وليامـز: “الرياح استهـدفـتني بشـدة”!

آخر تحديث : يناير 3rd, 2017 8:47 مساءً
يناير 03, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
اجتازت “بارمنتييه” في بطولة “أوكلاند سيتي”
حققت سيرينا وليامز، الانتصار الأول لها منذ سبتمبر الماضي، بعدما استهلت مشوارها ببطولة أوكلاند النيوزيلندية، بالفوز على الفرنسية باولين بارمنتييه (6-3)،(6-4)، أمس الأول، بالدور الأول للبطولة.
وقالت سيرينا عقب المباراة، في تصريحات نشرها موقع رابطة لاعبات التنس المحترفات: “إنها المباراة الأولى لي منذ عدة أشهر وكنت في مواجهة لاعبة جيدة حقًا”.
وعن الرياح التي صعبت الأمور شيئًا ما خلال المباراة: هذه الرياح استهدفتني بالفعل! تدربت طوال الأسبوع الماضي بدون رياح، لكنها كانت شديدة اليوم”.
وغابت سيرينا، عن الملاعب في أغلب فترات النصف الثاني من الموسم الماضي؛ بسبب الإصابة.
وقدمت سيرينا، المصنفة الأولى للبطولة، بداية متذبذبة في المباراة، لكنها استعادت توازنها سريعًا لتحول تأخرها (1-3)، بالمجموعة الأولى إلى الفوز (6-3) قبل أن تحسم المباراة وبطاقة التأهل للدور الثاني.
وصعدت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثالثة للبطولة، للدور الثاني بالفوز على الأمريكية نيكول جيبس (6-1)، و(6 -0)، بينما أطاحت الأمريكية لورين ديفيس بالهولندية كيكي بيرتنز، بالفوز عليها (7-6)، و(6-4).
وفي مباريات أخرى جرت بالدور الأول، تغلبت التشيكية باربورا ستريكوفا على مواطنتها ستيفكوفا باربورا (6-4)، و(6-3)، والكرواتية ميريانا لوشيتش على الألمانية مونا بارثيل (6-3)، (3-6)، (6-3).
كما فازت اليابانية أوساكا نعومي على الألمانية أنيكا بيك (6-2)، و(6-4)، واللاتفية يلينا أوستبنكو على النيوزيلندية ماريانا إراكوفيتش (6-1)، (6-2).
وفازت الأمريكية ماديسون برينجل على مواطنتها جامي لويب (6-4)، و(7-6)، والبلجيكية يانينا فيكماير على السويدية يوهانا لارسون (6-1)، (6-2).
ق. ر
يناير 02, 2017 0شكل اللونين الأخضر والبنفسجي اللذان صبغ به تمثال الأسد، المتواجد مقابل الطريق السريع، بمحاذاة محطة نقل...
يناير 02, 2017 0
يناير 02, 2017 0
يناير 01, 2017 0
يناير 01, 2017 0
يناير 01, 2017 0
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
ديسمبر 21, 2016 0على الحكومة دراسة كل القرارات...
يناير 03, 2017 0يبدو أن الخلايا الكامنة لِما...
يناير 02, 2017 0نودع العام 2016 في أجواء عربية...
يناير 01, 2017 0قبل عشر سنوات ، وفي أول أيام عيد...
ديسمبر 30, 2016 0إذ نودع هذه الأيام عاماً ينقضي...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...