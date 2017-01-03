سيرينـا وليامـز: “الرياح استهـدفـتني بشـدة”!

اجتازت “بارمنتييه” في بطولة “أوكلاند سيتي”

حققت سيرينا وليامز، الانتصار الأول لها منذ سبتمبر الماضي، بعدما استهلت مشوارها ببطولة أوكلاند النيوزيلندية، بالفوز على الفرنسية باولين بارمنتييه (6-3)،(6-4)، أمس الأول، بالدور الأول للبطولة.

وقالت سيرينا عقب المباراة، في تصريحات نشرها موقع رابطة لاعبات التنس المحترفات: “إنها المباراة الأولى لي منذ عدة أشهر وكنت في مواجهة لاعبة جيدة حقًا”.

وعن الرياح التي صعبت الأمور شيئًا ما خلال المباراة: هذه الرياح استهدفتني بالفعل! تدربت طوال الأسبوع الماضي بدون رياح، لكنها كانت شديدة اليوم”.

وغابت سيرينا، عن الملاعب في أغلب فترات النصف الثاني من الموسم الماضي؛ بسبب الإصابة.

وقدمت سيرينا، المصنفة الأولى للبطولة، بداية متذبذبة في المباراة، لكنها استعادت توازنها سريعًا لتحول تأخرها (1-3)، بالمجموعة الأولى إلى الفوز (6-3) قبل أن تحسم المباراة وبطاقة التأهل للدور الثاني.

وصعدت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثالثة للبطولة، للدور الثاني بالفوز على الأمريكية نيكول جيبس (6-1)، و(6 -0)، بينما أطاحت الأمريكية لورين ديفيس بالهولندية كيكي بيرتنز، بالفوز عليها (7-6)، و(6-4).

وفي مباريات أخرى جرت بالدور الأول، تغلبت التشيكية باربورا ستريكوفا على مواطنتها ستيفكوفا باربورا (6-4)، و(6-3)، والكرواتية ميريانا لوشيتش على الألمانية مونا بارثيل (6-3)، (3-6)، (6-3).

كما فازت اليابانية أوساكا نعومي على الألمانية أنيكا بيك (6-2)، و(6-4)، واللاتفية يلينا أوستبنكو على النيوزيلندية ماريانا إراكوفيتش (6-1)، (6-2).

وفازت الأمريكية ماديسون برينجل على مواطنتها جامي لويب (6-4)، و(7-6)، والبلجيكية يانينا فيكماير على السويدية يوهانا لارسون (6-1)، (6-2).



ق. ر

