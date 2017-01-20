سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

آخر تحديث : يناير 20th, 2017 7:09 مساءً
يناير 20, 2017 Wakteldjazair همسات 0
وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف التابعة لوحدة الحماية المدنية بتبينت، بعدما تعذر عليها التنقل إلى مصلحة الولادة بالمستشفى نتيجة تراكم الثلوج وصعوبة الحركة، ان لم نقل مستحيلة، أين وصل سمك الثلوج حوالي 50 سم، حيث تدخلت مصالح المدنية بشاحنتها من أجل إجلاء السيدة وفي طريقها جاءها المخاض حيث وضعت مولودها وتم تحويلها في ظروف صعبة جدا إلى مستشفى الأم والطفل بالباز للتكفل بها وبمولودها، حيث وصفت العملية بالناجحة.
يناير 20, 2017 0وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
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