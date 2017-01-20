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سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

يناير 20, 2017 همسات 0

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف التابعة لوحدة الحماية المدنية بتبينت، بعدما تعذر عليها التنقل إلى مصلحة الولادة بالمستشفى نتيجة تراكم الثلوج وصعوبة الحركة، ان لم نقل مستحيلة، أين وصل سمك الثلوج حوالي 50 سم، حيث تدخلت مصالح المدنية بشاحنتها من أجل إجلاء السيدة وفي طريقها جاءها المخاض حيث وضعت مولودها وتم تحويلها في ظروف صعبة جدا إلى مستشفى الأم والطفل بالباز للتكفل بها وبمولودها، حيث وصفت العملية بالناجحة.

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سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

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وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
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