“سيتــــم تعــويض المتضــررين من الاضطرابـات الجـوية”

عليوي يطمئن الفلاحين المؤمّنين ويؤكد:

طمأن الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، الفلاحين الجزائريين، المتضررين من الاضطرابات الجوية الأخيرة التي عرفتها أغلب ولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة، بأنه سيتم تعويض الفلاحين المؤمّنين، فيما ستتكفل مصالح المقاطعات الإدارية بالمسجلين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

أوضح أمس عليوي، على هامش افتتاح الطبعة الأولى من معرض الحمضيات المقام ببلدية سيدي موسى، أنه سيتم تعويض الفلاحين المؤمنين المتضررين من الأمطار الأخيرة بشكل عادي لدى الضمان الاجتماعي، حيث سيتم تحويل ملفات التعويض إلى الولاة المنتدبين على مستوى المقاطعات الإدارية والاستفادة من إستراتيجية الدولة في الحماية من المخاطر الطبيعية.

ووصف عليوي تنظيم مصالح ولاية الجزائر لمعرض الحمضيات في طبعته الأولى، بالمهزلة بالنسبة لقطاع الفلاحة المهمّش منذ 20 سنة، ولم تول السلطات العمومية اهتمامها لهذا القطاع الجد هام، مؤكدا أن هذا الأخير البديل الاقتصادي للخروج من تبعية المحروقات، قائلا: “حتى القطاعات التي سعت الدولة إلى إنقاذها لم تول الاهتمامات بقطاع الفلاحة، وإن وجد، فهو اهتماما محدودا وفي قطاعات معينة .

وفيما يخص التهاب أسعار الخضر والفواكه على غرار منتوج البطاطا، أكد أنه خلال الأيام القادمة، سيتم برمجة لقاءات مع اللجان المكلفين بإنتاج الخضر والفواكه، من أجل مضاعفة كمية المخزون، كما سيتم تسقيف ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 40 دينار جزائري.

وفيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي أقرّها وزير التجـــــــارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، ووجهها بنك الجزائر إلى رؤساء المدنيين العاملين والمدريين العاملين للبنوك والمؤسسات المـــــــــالية بتعليق الحيني لتوطين البنكي لوردات الحمضيات والخضر الطازجة، قال إن الاتـــــــحاد هو من اقترح هذا القرار على وزير التجارة السابق، بختي بلعايب، معتـــبرا هذا القرار تشجيعا للإنتاج المحلي وللفلاح الجزائري، من أجل تحفيزه لخدمة أرضه.

نادية بوطويل

