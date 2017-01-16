“سيال” تعاقب زبائنها بباش جراح !

تفاجأ، أمس، المواطنون بمنطقة “باش جراح” بالجزائر العاصمة، من الانقطاعات المتكررة للتزود بالماء الشروب، فبالرغم من الإجراءات، التي أعلنت عنها الشركة الفرنسية للمياه والتطهير ‘’سيال’’ أنها ستضمن تغطية شاملة، إلا أن العديد من المواطنين عبروا عن تذمرهم من هذا المشكل، الذي بات يصاحب احتياجات الساكنة من الماء عليه، لكن السؤال المطروح متى ستلتزم إدارة مؤسسة “سيال” بوعودها تجاه زبائنها، التي تطلقها في كل مرة.