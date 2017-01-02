سهيلـــة بن لشهب تعتلي عـــرش “تويتـــــر”

اعتلت نجمة ستار أكاديمي الجزائرية، سهيلة بن لشهب، عرش “تويتر” من خلال “هاشتاغ” مخصص لها، وهذا بعدما فازت بلقب أحسن فنانة إفريقية صاعدة لسنة 2016، ولا تزال النجمة تحصد الألقاب، رغم تعرضها للظلم في مسابقات الفن المشرقية وخروجها في الأدوار الأولى.