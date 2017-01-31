سهــيلة بـن لـشهـــب فــــــي لـــبـنــان

آخر تحديث : يناير 31st, 2017 8:19 مساءً
يناير 31, 2017 Wakteldjazair فن وثقافة 0
لأعمال فنية جديدة
وصلت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب ليلة أول أمس الى لبنان، البلد الذي انطلقت منه الى العالم العربي من خلال مشاركتها الناجحة في برنامج ستار اكاديمي 11 . هدف سهيلة من الزيارة هو اتمام بعض الأمور الفنية وتصوير عمل جديد بعد انضمامها الى مسلسل “على فرد مخدة”، سيناريو وحوار الدكتورة رشا فاضل، وإخراج لؤي بيرقدار. تكشف تفاصيله قريباً كذلك ستجري بعض اللقاءات الإعلامية.
نذكر أن سهيلة كانت قد أعلنت منذ أيام بأنها ستشارك أيضاً في مسلسل “عائلات من الشمال”، المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2017، الى جانب عدد كبير من الفنانين الجزائريين، بينهم بهية راشدي وفوزي صايشي ومليكة بلباي والشاب خالد والفنان بعزيز وغيرهم.
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