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“سنواجه منتخبا قويا وهذا يحفزنا على تقديم مباراة كبيرة”

يناير 14, 2017 رياضة 0

“سنواجه منتخبا قويا وهذا يحفزنا على تقديم مباراة كبيرة”

كاليستو باسوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي:

رفع كاليستو باسوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي لكرة القدم راية التحدي في وجه المنتخب الجزائري، خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة كاس أمم إفريقيا بالغابون. وقال باسوا، في مؤتمر صحفي أمس السبت: “نحن على أتم الاستعداد لبدء البطولة الإفريقية، طلبت من اللاعبين التحلي بالمسؤولية، أعلم أن قوتنا ستزداد مع التقدم في المنافسة والاحتكاك بمنتخبات قوية”. ورفض باسوا وصف منتخب بلاده بالفريق الأضعف في المجموعة الثانية، مؤكدا أنه جاء إلى الغابون للدفاع عن كل حظوظه، كما أكد أنه يملك معلومات عن المنتخب الجزائري سيحاول توظيفها في مباراة اليوم. وقال باسوا “سنواجه منتخبا قويا وهذا يحفزنا كثيرا على تقديم مباراة عالية المستوى. تعادلنا أمام الكاميرون وديا وقدمنا أمامه أداء جيدا. سنؤكد كذلك أمام الجزائر”. وقلل ويلار كاستاندي قائد منتخب زيمبابوي من دور النجم الجزائري رياض محرز، أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2016، بدعوى أن المستوى الذي يلعب به مع فريق ليستر سيتي، ليس هو نفسه الذي يظهر به مع منتخب بلاده.

ق.ر

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