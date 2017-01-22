“سنقدم كل ما لدينا من أجل إسـعاد الجماهــير وتشريف العلم الجزائري“

كلنا مسؤولين على ما يحدث للخضر، ليكنس:

أكد الناخب الوطني جورج ليكنس، أمس الأحد، أنه لا يؤمن بالمعجزات، لكنه يملك ثقة كبيرة بالعمل الجاد، وبأن المنتخب الوطني لديه فرصة للتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 الجارية حاليا بالغابون، وأضاف جورج ليكنس، خلال الندوة الصحفية، التي نشطها من مدينة فرنسفيل بالغابون، التي ستحتــــــــضن المواجهــــة الأخيرة مـــــن الدور الأول للمجمــــــــوعة الثانيــــة، أن النخبة الوطنيـــــة ستقــــدم كل ما لديها أمام السنغال من أجل إسعاد الجماهير وتشريف العلم الجزائري، وكشف الناخب الوطني، أن لاعبيه سيقدمون كل ما لديهم في المواجهة.

وتحسبا لمواجهة السنغال، قال ليكنس: „الهزيمة لا تعني أننا منتخبا سيئا، علينا تفادي الأخطاء الفردية أمام السنغال“، وبخصوص مشاركة مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، أوضح ليكنس „مشاركته مستبعدة“، مشيرا على أن هذا الأخير لعب مصابا أمام تونس، مشيد بالشاب الصاعد، بالقول „أحتاج إلى لاعبين بمثل إرادته“، في حين قال الناخب الوطني، مدافعا عن خياراته „لم أحطم أي لاعب وأنا بحاجة لكل واحد في المجموعة“، مضيفا كلنا مسؤولين على ما يحدث للخضر، وسنركز اليوم للإطاحة بالسنغال“.



ق.ر