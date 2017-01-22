آخر تحديث : يناير 22nd, 2017 9:07 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“سنقدم كل ما لدينا من أجل إسـعاد الجماهــير وتشريف العلم الجزائري“

يناير 22, 2017 رياضة 0

“سنقدم كل ما لدينا من أجل إسـعاد الجماهــير وتشريف العلم الجزائري“

كلنا مسؤولين على ما يحدث للخضر، ليكنس:

أكد الناخب الوطني جورج ليكنس، أمس الأحد، أنه لا يؤمن بالمعجزات، لكنه يملك ثقة كبيرة بالعمل الجاد، وبأن المنتخب الوطني لديه فرصة للتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 الجارية حاليا بالغابون، وأضاف جورج ليكنس، خلال الندوة الصحفية، التي نشطها من مدينة فرنسفيل بالغابون، التي ستحتــــــــضن المواجهــــة الأخيرة مـــــن الدور الأول للمجمــــــــوعة الثانيــــة، أن النخبة الوطنيـــــة ستقــــدم كل ما لديها أمام السنغال من أجل إسعاد الجماهير وتشريف العلم الجزائري، وكشف الناخب الوطني، أن لاعبيه سيقدمون كل ما لديهم في المواجهة.
وتحسبا لمواجهة السنغال، قال ليكنس: „الهزيمة لا تعني أننا منتخبا سيئا، علينا تفادي الأخطاء الفردية أمام السنغال“، وبخصوص مشاركة مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، أوضح ليكنس „مشاركته مستبعدة“، مشيرا على أن هذا الأخير لعب مصابا أمام تونس، مشيد بالشاب الصاعد، بالقول „أحتاج إلى لاعبين بمثل إرادته“، في حين قال الناخب الوطني، مدافعا عن خياراته „لم أحطم أي لاعب وأنا بحاجة لكل واحد في المجموعة“، مضيفا كلنا مسؤولين على ما يحدث للخضر، وسنركز اليوم للإطاحة بالسنغال“.


ق.ر

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017

همسات

جواز السفر الجزائري في المركز الـ80 عالميا

جواز السفر الجزائري في المركز الـ80...

يناير 22, 2017 0

نشر موقع “passportindex”، القائمة السنوية لترتيب أحسن جواز سفر في العالم، وتضم القائمة 199 دولة،، حيث احتلت الجزائر...
اقرأ المزيد
التضحية بــ”ليكانس” لإخماد غضب الشارع

التضحية بــ”ليكانس”...

يناير 22, 2017 0

نوال الزغبـــي مـن الجزائـــر إلى باريــس في عيــد الحـب

نوال الزغبـــي مـن...

يناير 22, 2017 0

مـا علاقـة غول بــ”لا بـال”؟

مـا علاقـة غول بــ”لا...

يناير 21, 2017 0

قايد صالح يهنّئ المنتخب العسكري

قايد صالح يهنّئ المنتخب...

يناير 21, 2017 0

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة...

يناير 20, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  