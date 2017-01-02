“سنعمل المستحيل للوصول إلى أبعد حد في كأس إفريقيا”

جورج ليكنس مدرب”الخضر” في ندوة صحفية:

قال البلجيكي جورج ليكنس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، صبيحة أمس، إن فريقه لديه عزيمة ورغبة شديدتين في تحقيق أفضل النتائج خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الغابون بين 14 جانفي الحالي والخامس من فيفري المقبل، كما نفى أن يكون إبعاد الثنائي سفيان فيغولي وكارل مجاني بقرارات أمليت عليه من قبل رئيس “الفاف”.

فيغولي يفتقد لريتم المنافسة ومجاني أيضا

يولي مدرب “الخضر” أهمية بالغة للمباراة الأولى التي سيخوضها رفقاء رياض محرز أمام زمبابوي، برسم الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بمدنية “فرانس فيل” يوم 15 جانفي، وفي هذا الصدد، أوضح في ندوة صحفية نشطها صبيحة بقاعة الندوات لملعب 5 جويلية: “لدينا الرغبة ومتعطشون لتحقيق أفضل النتائج، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل النجاح. نريد الفوز علي زيمبابوي في المباراة الأولى، ليشكل انطلاقة جيدة.. لم أعد بأي شيء للتتويج بنهائيات كأس أمم إفريقيا، لكننا نعد الجميع على أننا سنفعل المستحيل للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، يهمني جيدا الفوز بغض النظر على الأداء”.

كما تحدث عن منافسيه التي سينافسهم” الخضر” في المجموعة الثانية: “أعرف جيدا المنتخب التونسي والسنغال منتخب قوي جاد، لكن لا أود القول إنني متخوف منهم، بل أود الفوز على زمبابوي ثم لكل مقام مقال”، وشدد ليكنس على أهمية المباراتين الوديتين المقررتين السبت والثلاثاء أمام موريتانيا ومالي، على الترتيب، من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى الغابون يوم 12 جانفي، وعن عدم خوض مباراة ودية ثالثة قال: “لا نريد أن نكون في وضعية حرجة بعد المباراة الثالثة، فهناك من لم يتعود على هذا الريتم”.

وحول تدعيم العارضة الفنية لمواطنه “باتريك دي ويلد” وكذا الدولي الجزائري الأسبق مجيد بوقرة، الذي يرتقب أن يكون حاضرا مع الوفد في الغابون، أوضح الناخب الوطني، أن ذلك لا علاقة له بعدم رضاه عن مساعديه الحاليين نبيل نغيز ويزيد منصوري، بل فضل توسيع الطاقم الفني لتسهيل العمل.

“لم أجامل أحدا وقراراتي بخصوص اختيارات اللاعبين منطقية”

كما دافع ليكنس عن قائمة الـ23 لاعبا التي اختارها للمشاركة في البطولة، مؤكدًا أنه استدعى الأفضل والأكثر جاهزية بدنيا وذهنيا من اللاعبين، وفي هذا الصدد، أوعز بالقول: “قراراتي منطقية، لا أجامل أحدا ولا أقدم هدايا. أتأسف كثيرا لاستبعاد سفيان فيغولي وكارل مجاني لأنهما من ركائز المنتخب. أعتقد أنهما ليسا جاهزين بسبب افتقادهما إيقاع المباريات”، وتابع: “غيابهما عن بطولة كأس أمم إفريقيا لا يعني استبعادهما النهائي من المنتخب، عليهما العودة فقط للعب مع نادييهما”. وأشار إلى أن وضع حارس المرمى وهاب رايس مبولحي الذي لا يشارك مع فريقه أنطاليا سبور التركي، واستدعي مع ذلك ضمن قائمة المنتخب، يستدعي حلا سريعا، وأنه يسعى لمساعدته من أجل الحصول على فرصة مشاركة منتظمة على مستوى الأندية. كذلك أوضح، أن عدم استدعاء إسحاق بلفوضيل مهاجم ستاندرليج البلجيكي وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي، يعود لكون الأول ليس جاهزا من الناحية الذهنية(يعاني من الناحية الذهنية) ومعاناة الثاني من إصابة، أما إدريس سعدي لاعب كورتري البلجيكي، فقال عنه بأنه تراجع مع تراجع مستوى فريقه في البطولة البلجبكية. كما نفى الناخب الوطني جورج ليكنس، أن يكون رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة، قد تدخّل في ضبط قائمة الـ23 لاعبا التي تم تقليصها بعدما كانت في بادئ الأمر تضم 32 لاعبا، وفي هذا الصدد، تحدث قائلا: “علاقتي مع روراوة جيدا ولو كان من المسيرين الذين يتدخلون في الشؤون الفنية، لما عدت ثانية لتدريب المنتخب الجزائري (درب الخضر في عام 2003).. طوال حياتي لم أسمح لمسير أن يتدخل في عملي وسأستقيل إذا ما حدث ذلك”،

“قررت استدعاء عدد كبير من المدافعين لأجل خلق التنافس”

وبرر ليكنس استدعاء عدد كبير من المدافعين الذين بلغ عددهم 9 في قائمة 23 برغبته في خلق التنافس في المنتخب الوطني الذي سينعكس عليه بالإيجاب :” فضلت خلق التنافس وسط مجموعة اللاعبين، ولهذا استدعيت العديد من اللاعبين”، وفي هذا الصدد، تحدث عن الظهير الأيمن للنادي الإفريقي التونسي مختار بلخيثر بالقول عنه:”أعرف بلخيثر في تونس، رأيته في مباراة انهزموا فيها ومستواه كان مثل مستوى فريقه، وقد يكون هو الحل للجهة اليمنى.. يجب أن نمنح الثقة للاعبينا لكي ننجح في إيجاد خط دفاع جيد”، كما تحدث عن استدعاء بغداد بونجاح مهاجم السد القطري الذي فضله على إسحاق بلفوضيل لاعب ستاندار دولياج للعامل الذهني بالقول :” بونجاح لاعب مهم لي، لكنه ليس رونالدو هو هداف بحاجة لأن نمنحه الكرة ..الهداف يبقى هداف سواء يلعب في أوروبا أو في قطر”.. وعبر ليكنس عن ثقته في لاعبيه وفي نفسه على حد سواء على قيادة “الخضر” نحو بر الأمان، لكن شريطة أن يكونوا فعالين أمام المرمى وتفادي ارتكاب الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون الأغبياء، مشيرا في هذا الصدد، إلى حبه للاعبين الأذكياء. كما أشار الناخب الوطني، إلى أن تواجد عدد معتبر من العناصر المحلية في القائمة النهائية التي اختارها، جاء بناء على قناعة، مبرزا أن التربص الذي أشرف عليه منذ أيام وضم العناصر المحلية وحراس المرمى، مكّنه من أخذ فكرة واسعة على مستواهم، وقال في ذات الصدد “لا يجب أن نكذب على أنفسنا، هناك عمل يقام، تربصات المحليين وحراس المرمى مكّناني من الحصول على معلومات عديدة”.

أحمد. ح