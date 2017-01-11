“سنعمــــل جاهديــــن لتشريف الألــــــوان وحمل الكأس”

قال إن مبارaاتي زيمبابوي وتونس هم الأكثر أهمية، ليكنس:

أكد “جورج ليكنس” مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، استعداده ولاعبيه لتحقيق مشوار مشرف ومحاولة التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم السبت المقبل في الغابون، وشدد التقني البلجيكي على ضرورة التركيز في المباراة الأولى ضد زيمبابوي التي اعتبرها مباراة بالغة الأهمية.

صرح مدرب “الخضر” في حوار لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، “نرغب في التتويج باللقب الإفريقي والمشاركة في كأس القارات، لكن نحن نحضر للمباراة الأولى ضد زيمبابوي ثم نتفرغ للقاء الثاني ضد تونس، وحسب رأيي فهاتين المباراتين هم الأكثر أهمية بداية العام الجديد”.كما تحدث الناخب الوطني عن منافسيه في الدور الأول بالقول: “مباراة زيمبابوي هي مباراة بالغة الأهمية، ويجب أن لا نستهين بهذا الفريق، أنا أرى أن هذا اللقاء سيكون صعبا جدا، أعرف المنتخب التونسي جيدا لأنني أشرفت عليه، أعرف جميع اللاعبين تقريبا، لديهم جانب قوي ولقد لعبوا جيدا في الآونة الأخيرة، ستكون المباراة خاصة للبلدين، نحن جيران، ولهذا فالجميع يتحدث عن المباراة”.وتطرق ليكنس للمباراة الثالثة التي سيخوضها وأشباله ضد السنغال، حيث أكد أن المنتخب السنغالي هو منتخب جيد جدا والفوز عليه يبقى صعبا، فقال: “السنغاليون يطبقون كرة جميلة، أريد أن أفوز في أول مباراتين وأضمن التأهل قبل مواجهتهم، بكل صراحة لا أتصور أننا سنفوز ضدهم، ستكون مباراة بالغة الصعوبة”.وأقر البلجيكي بصعوبة منافسة كأس أمم إفريقيا، غير أنه طمأن الجماهير، بعدما أكد قدرة الجزائر على تحقيق أهدافها هناك، فصرح: “نعلم جيدا أن كأس أمم إفريقيا هي منافسة مختلفة، لكن حسب رأيي، فإن الجزائر قادرة على إتمام مهمتها بنجاح هناك وتحقيق الأهداف، لكن لا أستطيع ضمان النتائج، سنعمل جاهدين لتشريف الألوان وحمل الكأس”.ورفض ليكنس التركيز على المشاكل التي يعانيها الدفاع، مؤكدا أن الفريق هو مجموعة كاملة مطالبة بالدفاع، حيث أن الجميع مطالب بالدفاع، مضيفا أن الأهم بالنسبة له هو النتيجة وليس الأداء، فأضاف: “الجميع يتحدث عن الدفاع والوجه الذي سيظهر به في الغابون، أنا أرى الأمور مختلفة، يجب علينا الدفاع ككتلة، وأن لا نعطي للمنافس الهدايا، يجب أن نسعى للتسجيل أولا، والأهم هو أن لا نجري وراء الكرة في نصف الميدان الخاص بالمنافس، أنا لست من نوع المدربين الذين يبحثون على اللعب الجميل والتركيز على الهجوم فقط، بل أهدف لكي نلعب ككتلة موحدة لإيقاف المنافس وفرض أسلوبنا مع البحث عن حلول هجومية”.كما أكد ليكنس، أن المنتحبات الإفريقية تحاول بدأ المباريات بقوة، غير أنها تهدر طاقتها بسرعة كبيرة، وهو ما يعطي فرصة للمنافس لكي يستغل ذلك، وقال البلجيكي: “المنتخبات الإفريقية عموما تنطلق في المباراة بقوة، ما يتسبب في نفاذ طاقة لاعبيها مع مرور الدقائق، وهو ما يعطيك فرصة لتحقيق الفارق، ضد نيجيريا مثلا لعبنا جيدا في الشوط الثاني، لكن بعد أن تلقينا هدفان، لو لعبنا بنفس المستوى طيلة اللقاء كنا سنحقق الفوز”.ولم يخف ليكنس أنه ينتظر تضحيات من لاعبيه في هذه الدورة من أجل تحقيق النجاح المنتظر، حيث قال: “نمتلك تشكيلة شابة مختلطة بين لاعبين شباب محترفين في أوروبا وآخرون يلعبون في البطولة المحلية، ولو تسير الأمور بشكل عادي سيعطيهم ذلك الثقة اللازمة، نحن قادرون على تحقيق النتائج الإيجابية في الغابون، لكن على اللاعبين أن يعطوا 200 بالمائة من قوتهم، وذلك لكي نكون أحسن منتخب في هذه المنافسة”.

أحمد.ح