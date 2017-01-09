“سنشارك في البطولة المغاربيــة للعدو الريفي”

رئيس الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية، عبد الحفيظ ايزم:

كشف عبد الحفيظ ايزم، رئيس الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية، في حوار مع “وقت الجزائر”، أن الجلسات الوطنية الجهوية التي تم عقدها مؤخرا، ستثمر بعقد جلسة وطنية مشتركة بحضور الوزارتين أي التربية وكذا الشباب والرياضة، وذلك لوضع نصوص قانونية خاصة بتسيير الاتحادية من أجل الخروج من دائرة العراقيل البيروقراطية التي تعيشها ذات الهيئة، إلى جانب أشياء أخرى جاءت في الحوار التالي.

“وقت الجزائر”: بداية ما وضعية الاتحادية المدرسية

مع نهاية العهدة الاولمبية؟

عبد الحفيظ ايزم: نعم وشكرا على الاهتمام، لقد شرعنا مع نهاية العهدة هذه بتنظيم الاتحادية الوطنية للرياضة المدرسية جلسات خاصة بالرابطات الولائية لمناطق الشرق والغرب والجنوب، وأجرينا مؤخرا بعقد الجلسات الخاصة لمنطقة الوسط ببومرداس، وهي الجلسات التي أتت بفائدة كبيرة على الفاعلين، حيث تم التطرق لمختلف مشاكل الرياضة المدرسية والوضعية الحقيقية لها، قصد رفعها إلى الوزارة، بحضور الأمناء العامين للرابطات الولائية ورؤسائها، إضافة إلى تقنيين ومسؤولي الأكاديميات، رفقة ممثلين عن مديريات التربية ومديريات الشباب والرياضة للولايات المعنية.

وما هي التوصيات التي خرجتم بها من خلال هذه الجلسات؟

الفائدة من ذات الجلسات هي رفع المطالب في جلسة أخيرة وطنية ستعقد مع نهاية الشهر الحالي بحضور ممثلين عن وزارتي التربية والشباب والرياضة، وذلك للخروج نهائيا من مشاكل البيروقراطية التي تعاني منها الرابطات ووضع نصوص قانونية بالشكل الذي يمكننا نحن الاتحادية المدرسية باعتبارنا جزءا من الوزارتين العمل بكل راحة.

ما نوع المشاكل التي تعاني منها الرياضة المدرسية؟

عانت الرياضة المدرسية من تراجع ملحوظ ومستمر، لاسيما عند فئة الإناث، حيث هناك 8 ملايين طفل متمدرس في الجزائر، منهم 4 ملايين على مستوى الطور الابتدائي، بينما 300 ألف منهم فقط يحوزون على بطاقات انخراط، وهو عدد ضعيف جدا لضعف عدد المتمدرسين الذين يمارسون الرياضة، والنقص في المنشآت الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، خاصة على مستوى المدارس الابتدائية، ناهيك عن الميزانية الضعيفة التي تتحصل عليها الاتحادية مقارنة بالاتحاديات الأخرى، بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تعرفها الرياضة المدرسية في كافة الدول، بدون نسيان المكانة الضعيفة التي تحتلها على مستوى سلم القيم، مادامت المشاكل التي تعرضها دوما الاتحادية على مسؤولي الرياضة في الجزائر لا تلقى أهمية مقارنة بنشاطات رياضية أخرى.

وماذا عن المنافسات الوطنية المبرمجة؟

لقد نظمنا البطولة الوطنية للعدو الريفي لفئتي الأشبال والأصاغر بباتنة شهر ديسمبر الماضي، تزامنا والعطلة الشتوية بالنسبة للرياضيين المتمدرسين، وتم خلال ذات الموعد اختيار قائمة ضمت 24 رياضيا بمعدل ستة رياضيين لكل فئة من الفئات الأربعة المشاركة.

وهي التشكيلة التي ستمثل الجزائر في الطبعة 36 للبطولة المغاربية بساقية سيدي يوسف التونسية، لمختلف الفئات بـ24 عدّاء، والمقرر إجراؤها من 4 إلى 9 فيفري المقبل.

وهل حسمتم في مسألة الترشح لعهدة جديدة؟

نعم، وسأقدم ترشحي لعهدة جديدة بتزكية من الفاعلين في الحركة الرياضية والوطنية، وعائلة الرياضة المدرسية، وهذا شيء أسعدني بالرغم من ثقل المهمة بالنظر إلى المشاكل التي تعترضنا لها، لكننا رفعنا التحدي ولازلنا عند أفكارنا المطالبة بإعطاء أهمية أكبر للاختصاص.

حاورته: نادية.غ