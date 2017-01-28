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“ سندخل الانتخابات باسم حمس لتجنــب جمـــع التوقيعـــات “ 

يناير 28, 2017 همسات 0

“ سندخل الانتخابات باسم حمس لتجنــب جمـــع التوقيعـــات “ 

القيادي والبرلماني في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور:

“وقت الجزائر”‌: هل ستدخلون الانتخابات في شكل تكتل أم في شكل حركة مجتمع السلم “حمس” ؟
نعمان لعور: نحن بالنسبة لنا كحركة مجتمع السلم سندخل الانتخابات في شكل حركة وليس في شكل تكتل، حيث اتخذنا هذا القرار مؤخرا، بعد أن اجتمعنا نحن أعضاء التكتل، وقررنا أن ندخل التشريعيات في شكل حركة حمس فقط.

 وما مصير تكتلكم في هذه الحالة مادام أنه لن تدخلوا التشريعيات في شكل تكتل؟ 
هناك إجراءات أخرى فيما يخص التكتل، حيث أنه سيشارك التكتل في شكل حركة مجتمع السلم، حيث هناك أفراد في إطار التحالفات سيدمجون في الحركة، وبهذه الكيفية سنكون دخلنا الانتخابات، كون الدخول في التشريعيات في شكل تكتل يتطلب جمع التوقيعات وهذا واضح في قانون الانتخابات الجديد، أي ستكون هناك قوائم حرة، وعليه نحن فضلنا الدخول في إطار اسم حركة أحسن.

من الناحية القانونية، هل يسمح الدخول في التشريعيات في شكل تكتل؟ 
بالطبع، ممكن، لكن كما سبق وأن شرحت في شكل قوائم حرة وجمع التوقيعات، وقانون انتخابات جاء واضح، كما سبق وأن أشار وزير الداخلية بشأن الموضوع، والآن التكتلات لديها الخيار الكامل في كيفية دخولها التشريعيات.


سألته: نورالحياة.ك

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