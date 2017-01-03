سنة ساخنة

ها قد ودع الجزائريون سنة 2016 واستقبلوا عاما جديدا، وكلهم أمل في غد أفضل، إلا أن الأزمة المالية والتهاب الأسعار وإقرار رسوم جديدة وزيادات في الضرائب، أضحت تحط من معنوياتهم وتحد من طموحاتهم، بل إنها ترسم مستقبلا مظلما أمام الكثيرين وتدفع بهم نحو الشارع.

سياسيا، 2017 هي سنة صناديق الاقتراع، فبعد أشهر قلائل، تنطلق الحملة الانتخابية وتكثر الوعود تحسبا لانتخابات تشريعية يعوّل عليها لإعادة رسم خارطة سياسية، يقال إنها جديدة، لكن في واقع الحال، يبدو أن هذا الكلام مجرد عبارات رنانة موجه للاستهلاك الإعلامي، حيث لن يختلف هذا الاستحقاق عن سابقيه، بالنظر إلى تسيّد نفس الظروف التي لا تساعد على تغيير الوضع السياسي، لاسيما أمام فقدان المواطن الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة ونفوره من الانتخابات التي يتهددها هاجس المقاطعة.

وبعدها ستجرى الانتخابات المحلية قبل نهاية السنة، التي ستفرز حتما”أميارا” بصلاحيات مبتورة، لاسيما أمام الضغط الرهيب الممارس عليهم حاليا من طرف الحكومة، وإلزامهم على إيجاد مصادر جديدة لتمويل الميزانية المحلية، كقرار فرضه شح الموارد المالية، وهو ما سيعمق جراح تسيير الشأن العام وسيزيد من هموم المواطنين وحدة الاحتقان الشعبي، لاسيما أمام تجميد الكثير من المشاريع التنموية.

أما اقتصاديا، فالسنة الجارية هي سنة “شد الحزام” بامتياز، نظرا لاستمرار تراجع مداخيل الخزينة العمومية من عائدات النفط الذي حتى ولو انتعشت أسعاره، فإنها لن تصل إلى مستويات كبيرة، وهو ما يعمق من الأزمة، خصوصا أمام انكماش احتياطي الصرف من العملة الصعبة وفشل السلطات العمومية في استقطاب أموال السوق الموازية وإدخالها إلى القنوات الرسمية، لدفع عجلة الاستثمارات والتأسيس لاقتصاد حقيقي بديل للمحروقات.

أمنيا، الجزائر تعيش وسط برميل بارود، خصوصا أمام عدم استقرار الوضع في ليبيا، والتوتر الحاصل في دول الساحل الإفريقي، ومن الجهة الغربية، لا يزال مشكل الصحراء الغربية وتحرشات المغرب الذي يواصل ضخه للسموم، يشكل مصدر صداع بالنسبة للجزائر، خصوصا أمام تعنّت المخزن ورفضه الاحتكام للشرعية الدولية، وتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير، ما يفرض تحصين حدودنا أكثر، ويجبر مختلف أجهزتنا الأمنية ومواطنينا على مزيد من الحذر واليقظة، من أجل تفويت الفرصة على أعداء الوطن، وتجاوز هذه الظروف المشحونة والمتوترة، خصوصا أمام تهديدات “داعش” الذي يوجد على أبوابنا، وهي كلها مؤشرات، على أن السنة الجديدة ستكون ساخنة بكل المقاييس وصعبة على كل الجبهات.



فاتح إسعادي