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“سنبحث وجود قواتنا بالعراق بعد تطهير المنطقة من داعش”

يناير 11, 2017 دولي 0

“سنبحث وجود قواتنا بالعراق بعد تطهير المنطقة من داعش”

وزير الدفاع التركي فكري إشيق:

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق أمس، إن بلاده ستبحث مع العراق وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل بعد تطهير المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية، وإنه سيتم حل هذه المسألة بطريقة ودية.وأضاف للصحفيين بمدينة كريكالي إلى الشرق من العاصمة أنقرة، في تصريحات أذيعت على الهواء مباشرة “تحترم تركيا سلامة ووحدة أراضي العراق ووجود قواتنا في بعشيقة ليس اختيارا لكنه ضرورة.”
وتابع قائلا: “إن القوات التركية بالعراق قامت بمهمة ناجحة وقتلت أكثر من 700 من مقاتلي الدولة الإسلامية”.

وكالات

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