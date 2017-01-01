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سماعات أذن لاسلكية لـــ Galaxy S8

يناير 01, 2017 ميلتيمديا 0

سماعات أذن لاسلكية لـــ Galaxy S8

رغم الزخم الكبير الذي سيشهده معرض برشلونة العالمي للجوالات MWC 2017 , إلا أن أغلب الأنظار والتسريبات تتجه في هذا المؤتمر فقط نحو شركة واحدة، وهي شركة سامسونغ الكورية التي تستعد للكشف عن هاتفها الذكيGalaxy S8 “ جالاكسي اس 8 “ . هذا الهاتف حظي خلال هذه الأسابيع القليلة الماضية بحملة كبيره من التسريبات، حتى أنها طالت العديد من المواصفات والأسعار، بالإضافة إلى الشكل الخارجي للهاتف، ومع ذلك لا تتوقف أبدا هذه الأخبار عن اكتشاف العديد من الأمور الجديدة، والتي تبقى لغاية الآن، أما تسريبات غير مؤكدة أو إشاعات، يتوقع أن تكون صحيحة . أحدث هذه الإشاعات، هو أن سامسونغ تفكر في إطلاق سماعات أذن لاسلكية “وايرلس”، وقد تحلم هذه السماعات بعض التقنيات الصوتية من شركة هارمان المملوكه لسامسونغ في صفقة استحواذ قدرت بـ 8 ملايير دولار .
هذه الإشاعة، ربما قد تكون أقرب للواقع وخاصة أن سامسونغ ستقوم بإزالة منفذ الصوت 3.5 ملم وستقوم بدمجه مع منفذ الشاحن، وهي نفس الطريقة التي فعلتها شركات سابقة مثل لينوفو وابل حديثا .


إعداد: موسى.ط

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