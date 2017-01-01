سلفـي وأسعــار الوقــود خلفــي!

آخر تحديث : يناير 1st, 2017 9:23 مساءً
يناير 01, 2017 Wakteldjazair همسات 0
ودع العديد من الشباب سنة 2016 واستقبلوا السنة الجديدة 2017 بصور سيلفي كان أطرفها “سلفي وأسعار الوقود خلفي”، حيث تداول العديد من الفايسبوكيين أمس، صورا لشباب ودعوا 2016 بالتقاطهم آخر صورة تذكارية مع أسعار الوقود قبل ارتفاعها في تمام منتصف الليل تماما مثلما شهدنا السنة الماضية، متسائلين، هل سيتحول ارتفاع أسعار الوقود بداية كل سنة إلى عادة لدى الحكومة؟
يناير 01, 2017 0اضطر العشرات من الجزائريين، الانتظار ساعات طويلة في مطار قرطاج الدولي بتونس، بسبب تأخر رحلات العودة من تونس...
يناير 01, 2017 0
يناير 01, 2017 0
يناير 01, 2017 0
ديسمبر 30, 2016 0
ديسمبر 30, 2016 0
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
ديسمبر 21, 2016 0على الحكومة دراسة كل القرارات...
يناير 01, 2017 0قبل عشر سنوات ، وفي أول أيام عيد...
ديسمبر 30, 2016 0إذ نودع هذه الأيام عاماً ينقضي...
ديسمبر 28, 2016 0«العائدون» هو اسم الكتاب الصادر...
ديسمبر 27, 2016 0واجه عشرين طلقة نار مباشرة ، ولم...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...