سلفـي وأسعــار الوقــود خلفــي!

ودع العديد من الشباب سنة 2016 واستقبلوا السنة الجديدة 2017 بصور سيلفي كان أطرفها “سلفي وأسعار الوقود خلفي”، حيث تداول العديد من الفايسبوكيين أمس، صورا لشباب ودعوا 2016 بالتقاطهم آخر صورة تذكارية مع أسعار الوقود قبل ارتفاعها في تمام منتصف الليل تماما مثلما شهدنا السنة الماضية، متسائلين، هل سيتحول ارتفاع أسعار الوقود بداية كل سنة إلى عادة لدى الحكومة؟