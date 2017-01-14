سلطات العاصمة عاجزة عن توفير 50 ألف سرير

60 مشروعا سياحيا لحفظ ماء الوجه

تعمل مصالح ولاية الجزائر، على رفع عدد السياح خلال الصائفة المقبلة، بعد أن وصل عددهم خلال هذه السنة إلى مليون ونصف مليون سائح، حيث تعمل على إتمام أزيد من 60 مشروعا سياحيا لا يزال في طور الإنجاز، للتخفيف من العجز التي تعرفه الولاية في المرافق الفندقية والذي بلغ 50 ألف سرير، يقابله ارتفاع جنوني للأسعار مقارنة بحجم الخدمات الرديئة.

حسب تصريحات مدير السياحة لولاية الجزائر، صالح بن عكموم، فإن المرافق السياحية والفندقية بالعاصمة، تعرف عجزا قدر بـــ50 ألف سرير، مقابل 20 ألف سرير تتوفر عليه عاصمة البلاد، مضيفا أن الولاية تعوّل حاليا على 60 مشروعا سياحيا ما يزال قيد الانجاز، حيث ينتظر من خلاله رفع عدد السياح خلال الصائفة المقبلة، لاسيما بعد الإحصائيات الأخيرة التي كشـــفت عن مليون ونصف مليون سائح زار “البهجة”، وهي الأرقام التي أخذتها الســلطات بعين الاعتبار من أجل إعطاء أهمية أكثر لقطاع السياحة، الذي استفاد مؤخرا من ميزانية قدرت بـــ3 ملاييير دينار من أجل مرافقة تلك المشاريع وتجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال.

وأضاف بن عكموم، أن الوزارة تشرع حاليا في تطهير العقار السياحي بعد التعدي الصارخ عليه من قبل أصحاب النفوذ، حيث تم استرجاع عديد المرافق السياحية، التي سيتم إعادة تهيئتها وتأهيلها تحسبا لصائفة 2017، لاسيما بعد فتح القطاع للخواص من أجل تشجيع الاستثمار الخاص وتخفيف الضغط على المرافق العمومية التي تعرف عجزا كبيرا، مع تحسين الخدمات وخلق مناصب شغل لفائدة الشباب، مستطردا في ذات السياق، أن المشاريع السياحية الــ60 المبرمجة بالعاصمة، ستسمح بتحصيل 12 ألف سرير إضافي وخلق 7 آلاف منصب شغل.

من جهة أخرى، وبخصوص تسعيرة الفنادق في العاصمة، أقر المسؤول الأول عن المديرية بالأسعار المرتفعة في جل الفنادق وهي التسعيرة التي تعتبر باهظة مقارنة بحجم الخدمات المقدمة، مرجعا ذلك إلى نقص عدد المرافق الفندقية إضافة إلى قدم أغلبها، وهو ما أدى بالسلطات إلى التفكير في تشجيع القطاع السياحي وفتحه للخواص بهدف تحسين الخدمات والاشتراك مع المؤسسات العمومية والفندقية من أجل خفض التسعيرة، مع إعادة الاعتبار للفنادق المهملة البالغ عددها 20 فندقا بالعاصمة يعاد تهيئتها من جديد بعد تكليف أربع مؤسسات مقاولاتية بالمهمة.

اسمة عميرات