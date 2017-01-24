سلطات العاصمة تعيد تشجير الطريق السريــع زرالـدة ـ الدار البيضـاء

تعويض زهاء 1000 نخلة ذابلة بأخرى جديدة

أشار المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، إلى اتخاذ قرار تعويض زهاء 1000 نخلة ذابلة بأخرى جديدة فور انتهاء فصل الشتاء وحلول موسم الغرس، وذلك على طول الطريق الرابط بين زرالدة والدار البيضاء.

وتعرضت هذه الأشجار التي تجاوز عددها الـ1000 نخلة من النوعين المعروفين بـ”النخل المثمر” و”نخل وشنطونيا”، إلى عوامل أضرت بسلامتها ونموها بشكل طبيعي، ما دفع بمصالح ولايــــــة الجزائر إلى طلب خبرة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، حسبما أفاد به مدير الدراسات والتكوين والبرمجة، بن محمد خالد.

وأوضح المتحدث، أن مكتب الدراسات التابع لوزارة الفلاحة، أحصى منذ أكتوبر 2016 ما يربو عن 6000 نخلة غرست على طول الطريقين السريعين الجنوبي والشرقي، أي على المحاور الرابطة بين زرالدة وواد الحميز ومن تافورة إلى الدار البيضاء (حدود المطار الدولي هواري بومدين)، واتضح من المعاينة والتشخيص، أن بعضها يحتاج إلى اقتلاع وتعويضهــــا بأخرى تتمتع بحالة أفضل.

وقد انطلقت المصالح التقنية الولائية المكلفة بتنفيذ الخطة في عملية الغرس المجدد، إلا أنها توقفت فور حلول فصل الشتاء. وكذا عملا بمبدأ احترام هذه المرحلة من الطبيعة، حيث لا يمكن الغرس، ويجب انتظار فترة الانتعاش الأخضر الأنسب لنمو النبات.

وسيواصل مكتب الدراسات “المتابعة التقنية” لهذه العملية، وهو الذي قام أيضا بتحديد مواقع تلك الأشجار عن طريق خرائط خاصة. كما تبين لذات المكتب -حسب مدير الدراسات- أن الأشجار المعنية بالتبديل غـــــير مهددة بالسقوط، ولكنها تعاني وهن وضعف في النمو.

ويرجع المتحدث سبب الذبول، إلى احتمال عدم احترام ظروف حماية النخلة أثناء نقلها وتعريض جذورها إلى الهواء الطلق طويلا، ما تسبب في جفافها أو إصابتها بمرض ما.

وعن مدى تحمل نوع “النخل المثمر” للظروف المناخية لمدن الشمال، خاصة تلك المطلة على البحر المتوسط، كما هو حال الجزائر العاصمة، أجاب المتحدث بالقول، إن هذا النخل القادم من بسكــــرة ووادي سوف “مقاوم” وسمته القوة، ومتعود على بيـــــــئة قاسية وشحيحة في الماء، وأن الشمــــال يمنح له طقسا أرحم بكثـــــير مما هو مهيأ له.

ويذكر المسؤول، أن ولاية الجزائر عرفت مطلع الستينيات عمليات غرس لكثير من النخل المثمر، ولم يتعرض أبدا للوهن، بل ظل صامدا ومعمرا، كما أشار أيضا، إلى أن تواجد هذه الأشجار وسط الطرق السريعة، لا يشكل أبدا خطرا على سلامة الطريق، لأن النظام الجذري للنخلة لا يمتاز بخاصية اجتياح المحيط الدائر به.

نسرين.ف