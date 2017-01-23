سلطات العاصمة تتكفل بـ400 معوز

أطلقـت أول مزرعة نموذجية للمعاقين،مسلم:

كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم،عن إجلاء 400 معوز مؤخرا، التي تكفلت بهم السلطات المحلية للعاصمة.

وقفت الوزيرة على إطلاق أول مزرعة نموذجية لإدماج المعاقين لدوي الاحتياجات الخاصة للشباب البالغين 18 سنة ببلدية سيدي موسى، قصد التكفل بهم وتوفير لهم منحتهم، التي ستكون من مداخيل هذه المزرعة، وكشفت الوزيرة رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال وقوفها على أشغال تدشين مشروع إنجاز أول مزرعة نموذجية لإدماج المعاقين لذوي الاحتياجات الخاصة للشباب البالغين 18 سنة، الواقعة ببلدية سيدي موسى كمرحلة أولى، لتعمم لاحقا في كل من ولايات خنشلة، وهران، باتنة وسوق أهراس ثم باقي ولايات الوطن، أنها قامت بتشكيل لجان وخلايا أزمة على مستوى كل ولايات الوطن، تضم مجموعة من الهيئات، على غرار الحماية المدنية، الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات معتمدة، من أجل تنظيم خرجات ميدانية ليلية، للتكفل بالأشخاص بدون مأوى، معلنة عن فتح مواقع إلكترونية لجميع مديريات التضامن، قصد الوقوف على البرنامج الاجتماعي في أقل وقت ممكن، وعن بطاقة المعوز، أوضحت الوزيرة أنه لحد الساعة، لا تملك الوزارة تعريفا صريحا بالفقير، غير أنها أكدت أنه في حال تمكنها من إحصاء هذه الطبقة، سيشرع في استخراج بطاقة المعوز.تجدر الإشارة، إلى أن المزرعة النموذجية التي وقفت عليها الوزيرة رفقة الوالي زوخ، في الخرجة الميدانية لمختلف بلديات العاصمة، تتربع على مساحة 16 ألف متر مربع، سيستغل منها 5000 متر مربع كمرحلة أولى من أجل زراعتها بمختلف المنتوجات وبيعها، ليعود ربحها للمعاقين الذين حرموا من المنحة ببلوغهم 18 سنة، كما عرفت الخرجة تدشين العديد من المشاريع بالقطاع، حيث كانت البداية ببلدية بن عكنون، أين تم تدشين حي الطفولة لمرضى التوحد، كما تم وضع حجر الأساس ببلدية سيدي موسى لإنجاز المزرعة البيداغوجية للأشخاص المسنين، إلى جانب ترميم دار العجزة ببلدية باب الزوار وزيارة لمركز التكوين والإدماج الاجتماعي للمعاقين ذهنيا، وزيارة مدرسة صغار المكفوفين ببلدية العاشور.



نادية بوطويل