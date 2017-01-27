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سلال يجدد التزام الجزائر لإيجاد حــل سلمــي للأزمــة الليبيـــة

يناير 27, 2017 الحدث 0

سلال يجدد التزام الجزائر لإيجاد حــل سلمــي للأزمــة الليبيـــة

بعيــــدا عــــن أي تدخــــل أجنبــــي

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من برازفيل، التزام الجزائر القوي من أجل الوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية، وبعيدا عن كل تدخل خارجي يعيق الأزمة .

ذكر الوزير الأول في قمة الكونغو حول الأزمة الليبية، أن الجزائر ومنذ اندلاع هذه الأخيرة، عملت بالتساوي مع كافة الأطراف الليبية، مجددا التزام الدولة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، عن طريق الحوار الوطني الداخلي، وبعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن “التزام الجزائر نابغ بحكم جوارها للتراب الليبي وكذا العلاقات التاريخية التي تجمع الشعب الجزائري ونظيره الليبي”.
ومن نفس المكان، جددت الجزائر أيضا على لسان وزيرها الأول، دعوة كافة فعاليات المجتمع الليبي إلى “التوحد ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، وبهدف تحقيق الأمن والاستقرار”. 
وذكر سلال، أن “كل المسؤولين والفاعلين الليبيين الذين زاروا الجزائر، عبروا عن استعدادهم لمواصلة الحوار ونهج طريق المصالحة الوطنية لإنهاء الأزمة”.
وفي الجانب الإنساني، أكد الوزير الأول، أن “الجزائر وقفت إلى جانب الشعب الليبي في محنته، من خلال من خلال تقديمها في عدة مناسبات مساعدات إنسانية وأدوية، وكذا المواد الغذائية للتخفيف من معاناة المجتمع الليبي، خاصة بالمناطق الحدودية”، مشيرا إلى أنه “الشعب الليبي بادر وحكمته قادر على تجاوز هذه المرحلة”.
يذكر، أن جهود الجزائر في حل الأزمة الليبية، تحظى بدعم وثقة كافة فعاليات المجتمع الدولي، بدءا بمنظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والدول العظمى ودول الجوار.
ربيع.م

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