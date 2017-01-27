سلال يجدد التزام الجزائر لإيجاد حــل سلمــي للأزمــة الليبيـــة

آخر تحديث : يناير 27th, 2017 8:00 مساءً
يناير 27, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
بعيــــدا عــــن أي تدخــــل أجنبــــي
جدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من برازفيل، التزام الجزائر القوي من أجل الوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية، وبعيدا عن كل تدخل خارجي يعيق الأزمة .
ذكر الوزير الأول في قمة الكونغو حول الأزمة الليبية، أن الجزائر ومنذ اندلاع هذه الأخيرة، عملت بالتساوي مع كافة الأطراف الليبية، مجددا التزام الدولة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، عن طريق الحوار الوطني الداخلي، وبعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن “التزام الجزائر نابغ بحكم جوارها للتراب الليبي وكذا العلاقات التاريخية التي تجمع الشعب الجزائري ونظيره الليبي”.
ومن نفس المكان، جددت الجزائر أيضا على لسان وزيرها الأول، دعوة كافة فعاليات المجتمع الليبي إلى “التوحد ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، وبهدف تحقيق الأمن والاستقرار”.
وذكر سلال، أن “كل المسؤولين والفاعلين الليبيين الذين زاروا الجزائر، عبروا عن استعدادهم لمواصلة الحوار ونهج طريق المصالحة الوطنية لإنهاء الأزمة”.
وفي الجانب الإنساني، أكد الوزير الأول، أن “الجزائر وقفت إلى جانب الشعب الليبي في محنته، من خلال من خلال تقديمها في عدة مناسبات مساعدات إنسانية وأدوية، وكذا المواد الغذائية للتخفيف من معاناة المجتمع الليبي، خاصة بالمناطق الحدودية”، مشيرا إلى أنه “الشعب الليبي بادر وحكمته قادر على تجاوز هذه المرحلة”.
يذكر، أن جهود الجزائر في حل الأزمة الليبية، تحظى بدعم وثقة كافة فعاليات المجتمع الدولي، بدءا بمنظمة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والدول العظمى ودول الجوار.
ربيع.م
يناير 27, 2017 0تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف...
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
يناير 23, 2017 0تحولت رسالة بسيطة نشرتها محامية...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...