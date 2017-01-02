سلال عند ضريح سيدي أمحمد بن عودة

قام، أمس، رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، بزيارة فجائية لبلدية سيدي أمحمد بن عودة، المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان، حيث زار الولي الصالح سيدي امحمد بن عودة، بالإضافة إلى ضريح سيدي عبد القادر، وحسب ما نقلته مصادر محلية، فإن سكان البلدية، قد تفاجأوا بتواجد الوزير الأول بمنطقتهم، وكان سلال بمعية أحد أفراد عائلته وشخصين من بلدية غليزان، حيث لم تشعر السلطات المحلية لذات البلدية مسبقا بهذه الزيارة التي أدرجت في خانة “التبرك” بالولي الصالح سيدي أمحمد بن عودة.