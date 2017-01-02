سكان عين اسمارة بقسنطينة يغلقون الطريق الوطني رقم 5

يطالبون بتحرير حصص السكنات الاجتماعية

قام نهار أمس، سكان بلدية عين اسمارة بقسنطينة، بغلق الطريق الوطني رقم 5، احتجاجا منهم على السكن الاجتماعي الذي طال أمد توزيعه منذ مدة طويلة، كما طالبوا الوالي الحالي بضرورة تحرير الحصص السكنية الموجودة، والتي سبق للوالي السابق حسين واضح أن وعد بتوزيعها خلال سنة 2016.

المحتجون من سكان عين اسمارة أعادوا استئناف الحركة الاحتجاجية التي باشروها الأسابيع الفارطة، بسبب السكن الاجتماعي المتوقف –حسبهم- منذ سنة 2009، ما تسبب في أزمة نقل حقيقية على مستوى الطريق الوطني رقم 5، الذي يعد محورا مروريا جدا هاما، حيث طالبوا بضرورة الإفراج عن الحصص الموجودة والمقدرة بـ 500 سكن، كما طالبوا بضرورة الرفع من حصة البلدية من السكن الاجتماعي إلى 1000 وحدة سكنية، كون الحصة الموجودة لا تلبي حاجتهم من السكن مقارنة مع أعداد طالبي السكن المتزايدة من سنة إلى أخرى والبالغة حاليا 4000 طلب، علما أن الحظيرة السكنية بعين اسمارة لا تتوفر سوى على 500 سكن فقط.

المحتجون الذين خــــرجوا بالعشرات إلى الشارع، أكدوا تمسكهم بالمطالــــب المرفوعة، كما هددوا بانتهاج سياسة الاعتصام والاحتجاج في كل مرة، وقطع الطريق واللجوء للتصعيد إلى غاية الرضوخ لمطالبهــــم وتحرير سكناتهــــم الاجتماعيــــة، بعدما ضـــاقوا ذرعا من الوعود التي يقطعها المسؤولون في كل مــــرة يــــــزورون فيها البلديــــة، التي اعتبـــروها مهمشة فيما تعلق بالبرامج والمشاريع السكنية، وعلى رأسها السكن الاجتماعي الإيجاري، وذلك مقارنة مع باقي البلديات التي استفادت من أرقام كبيرة ووحدات سكنية معتبرة، كما طالبـــــوا بتطبيـــــق الشفافيـــة في التوزيع والأخذ بعين الاعتبار للأولويات في التوزيع ودراسة الطلبات.

وهيبة عزيون

