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سكان  حي”رومبـو” عرضـة للسعـات الأفـاعي وعضات الكلاب

يناير 20, 2017 أخبار محلية 0

سكان  حي”رومبـو” عرضـة للسعـات الأفـاعي وعضات الكلاب

قصر البخاري بالمدية

ما تزال تغيب مظاهر الحضارة عن سكان الجهة العليا من حي “رومبو” بدائرة قصر البخاري جنوب المدية، حيث يعيش السكان حياة متدنية رغم أن حيهم لا يبعد عن مقر الدائرة سوى مئات الأمتار فقط، ويعد أهم هاجس يؤرق مضاجعهم الطريق المؤدي إلى الحي، وهو المسلك الوحيد الذي يستعمله السكان للوصول إلى بيوتهم، والذي يفتقر إلى التهيئة والإنارة العمومية، وقد غمرته الأوساخ والنفايات المنزلية التي لم تقم مصالح البلدية برفعها منذ سنوات، مما ساهم بشكل كبير -حسبهم -في انتشار الحشرات السامة والأفاعي والكلاب الضالة.
 ويقول السكان إن مشروع إنجاز مسلك “ديدوش مراد” المنفذ الوحيد لحيهم، تعرض منذ بضع سنوات إلى توقف مفاجئ، وتم تحويل الأموال التي كانت مخصصه له إلى وجهة أخرى، والتي قدرت حسبهم بحوالي 900 سنتيم، ما أثار امتعاض السكان بسبب الحالة المزرية التي آل إليها، من انتشار للأوحال والحفر ما تسبب في فرض حصار كلي عليهم خاصة خلال الأيام الماطرة أو عند  تسرب مياه الشرب، ويضيف هؤلاء أن متاعبهم ازدادت تفاقما بسبب التهديد المباشر الذي تشكله الكلاب الضالة والحشرات السامة وحتى الأفاعي السامة التي يتسبب فيها الانتشار الرهيب للأوساخ والنفايات والروائح المقززة، كون مصالح النظافة بالبلدية لا تتمكن من ولوج الحي لعدم وجود طريق مهيأ، لتبقى الدواب الطريقة الوحيدة لرفع النفايات وقد أضحت بالنسبة للسكان بمثابة الوسيلة الحتمية المتاحة لنقل حاجاتهم اليومية، وقد لمح مسؤول بلدي لـ«وقت الجزائر”إلى وجود غلاف مالي سيوجه لإعادة تكملة الـ  20 بالمائة المتبقية من مشروع المسلك واعتبره ضمن الأولويات المطروحة على مستوى بلدية قصر البخاري وأنه سيتم حسبه، إصلاح الإنارة الليلية في أقرب الآجال. 

بلال موزاوي

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