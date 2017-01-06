سكان حامة بوزيان يطالبون بمركز لردم النفايات

بعدما تحول حرقها إلى مشكل يومي

يناشد سكان بلدية حامة بوزيان وتحديدا سكان المشاتي المتاخمة للمفرغة العمومية السلطات إنشاء مركز للردم التقني بالمنطقة في ظل الانتشار الرهيب لروائح حرق النفايات والقمامة وبشكل يومي، ما أضحى يؤثر على صحتهم وإصابة الكثير منهم بإمراض تنفسية وأخرى جلدية.

وفي حديث مع السكان أكدوا أن المشكل أخذ في التفاقم حتى أصبحت روائح القمامة المحروقة أصبح الهواء الذي يتنفسونه يوميا، ناهيك عن الرمي العشوائي للنفايات لتتحول يوميات السكان المتاخمين للمفرغة إلى جحيم يومي يتكبدون فيه عناء التنفس والخروج، حتى أن ربات البيوت لا تتمكن من فتح الأبواب والنوافذ لتهوية المنازل إلا نادرا، السكان طالبوا بإقامة مركز للردم التقني كالذي تم إنشاؤه ببلدية زيغود يوسف والذي لاقى رفضا كبيرا من قبل الساكنة، أو تحويل الأخير إلى بلديتهم.

من جهته رئيس البلدية أقر بحجم المشكل، حيث أكد أن هناك مشروعا كبيرا لإعادة الاعتبار للمفرغة العمومية وتنظيم عمليات الحرق مستبعدا في ذات السياق إقامة أو تحويل مركز الردم التقني من زيغود يوسف إلى بلدية الحامة بوزيان، كما أضاف أن جزءا من المشكل يقع على عاتق السكان الذين يقومون بالرمي العشوائي للقمامة.

إعداد/ وهيبة عزيون

