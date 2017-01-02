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سكان الياشير متخوفون من الوادين المارين وسط المدينة

يناير 02, 2017 أخبار محلية 0

سكان الياشير متخوفون من الوادين المارين وسط المدينة

بعد أن توسع مواطنون على ضفتيه
دق سكان بلدية الياشير الواقعة بالمدخل الغربي لولاية برج بوعريريج ناقوس الخطر بسبب الروائح الكريهة التي تهدد السكان والمنبعثة من الوادين المحاذيين لأحيائهم السكنية والمارين وسط المدينة، وهو ما ينذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة، ناهيك عن استحواذ أشخاص أطراف الأودية للتوسع وإنجاز بساتين وهـو ما يتطلب تدخلا عاجلا للسلطات لحماية العقار العمومي من النهب ما يجعل خطر الفيضان واردا.
عبّر الكثير من المواطنين عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من الوضع خاصة أن الروائح الكريهة الناتجة من الوادين المحاذيين لسكناتهم لا تفارقهم ليلا ونهارا، حيث أصبحت الروائح النتنة منتشرة حتى في منازلهم.
هذا المشكل الخطير جعل حياة قاطني المنطقة في ذعر دائم جراء الأضرار التي قد تصيبهم بسبب تلوث الجو والانتشار الرهيب للحشرات الضارة التي تنقل معها كل أنواع الميكروبات والأمراض الخطيرة، إضافة أن الوادين أضحيا مفرغة عمومية ما زاد من خطر التلوث، ولهذا يطالب السكان السلطات المحلية بضرورة التدخل وإيجاد حل لهذا المشكل الذي بات يشكل خطرا على حياة السكان والذي قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
طرح مواطنون مشكلا آخر يتمثل في قيام العائلات القريبة من الوادين بالتوسع على حسابها لإنجاز بساتين وإسطبلات لتربية الماشية أمام أنظار المسؤولين وشرطة العمران والبيئة التي لم تتدخل لاتخاذ الإجراءات العقابية لحماية العقار من النهب وهو ما يشكل خطرا عليهم في حالة حدوث فيضانات بسبب التوسع الفوضوي الذي سيعيق مسار مياه الأمطار التي ستحدث خسائر لا محالة في حالة بقاء الوضع على حاله واستمرار في التوسع غير الشرعي، وأمام هذا يطالب هؤلاء السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بصفته الرجل الأول على السلطة التنفيذية بعاصمة ألبيبان التدخل للاطلاع على هذه القضية وضرب بيد من حديد ومحاسبة المتقاعسين القائمين على الشأن المحلي الذين هم على دراية بالخطر إلا أنهم لم يقوموا بواجبهم المنوط إليهم.

إعداد/ رضوان عثماني

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