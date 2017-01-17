سكان المنحدرات الصخرية بالأبيار يريدون الترحيل

بينهم حي جبل “ابو ليلة” و”عين الزبوجة”

يجدد سكان جبل “أبو ليلة” و”عين الزبوجة” ببلدية الابيار بالعاصمة، مطلبهم للسلطات الولائية، وعلى رأسها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في ضرورة استعجال ترحيلهم وبرمجتهم ضمن المرحلين في العمليات إعادة الإسكان القادمة، كونهم ضاقوا ذرعا في بيوت قديمة آيلة للانهيار في أية لحظة.

يناشد سكان الحيين، تدخل السلطات لانتشالهم من الموت تحت الأنقاض، بعد أن باتت حياتهم مهددة في حال انزلاق الصخور على سكناتهم بمجرد سقوط أولى زخات المطر، مبدين تخوفهم الكبير من استمرار هذا الوضع لسنوات أخرى، كون سكناتهم لم تعد قادرة على التحمل أكثر، لاسيما مع تعرض بعضها لانهيارات صخرية في وقت سابق، هذه الأخيرة أحدثت هلعا كبيرا وسطهم بعد أن شعروا على حد تعبيرهم بالموت المحدق بهم لحظة وقوع الصخور والأحجار والتي ألحقت بهم خسائر مادية معتبرة وأدت إلى انهيار جزئي لعدد من السكنات.

وعبر السكان عن مدى تذمرهم من الوضعية الكارثية التي يعيشونها داخل سكناتهم الهشة التي تقع بمحاذاة منحدر صخري مما يتسبب غالبا في انهيار أجزاء من السكنات، نظرا لتآكل الصخور مع مرور الوقت، ما أثر على الحالة النفسية، جراء الرعب وترقب ما سيحدث كلما بدأت الأمطار في التساقط، وأمام هذا الوضع الذي يتخبطون فيه يطالب هؤلاء بالتدخل العاجل للسلطات وانتشالهم من الخطر المحدق بهم في أي لحظة، وترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب الآجال علهم يتخلصون من الخوف الدائم الذي بات لصيقا بيومياتهم.

من جهة أخرى، تطرق السكان إلى جملة من النقائص والمشاكل التي يعرفها الحيين، من انعدام المرافق الضرورية على كل المستويات كالغاز الطبيعي والإنارة العمومية وكذا الغياب التام لشبكة الصرف الصحي واهتراء الطرقات التي أصبحت تعرقل تنقل المركبات في أرجاء الحي بسبب الحفر المتفاوتة والتي تتحول إلى برك في الشتاء وغيرها من النقائص التي حولت حياتهم إلى جحيم على حد تعبيرهم، على غرار السكنات الهشة التي باتت لا تصلح للعيش الكريم، طالما تفتقر وتغيب فيها أبسط الشروط التي تليق بالمواطنين.

اسمة عميرات