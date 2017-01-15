آخر تحديث : يناير 15th, 2017 9:07 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

سفيان فيغولي يؤكد تعلقه بالخضر

يناير 15, 2017 رياضة 0

سفيان فيغولي يؤكد تعلقه بالخضر

أكد مهاجم المنتخب الوطني، المبعد من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 سفيان فيغولي، أنه المناصر الأول لـ”الخضر” في مباراة زيمبابوي التي جرت وقائعها عشية أمس بملعب “فرانسفيل”، وكان “سوسو” قد نشر تدوينة في حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها “أنا المناصر الأول للخضر اليوم ضد زيمبابوي، تحيا الجزائر”، وهو ما يثبت مجددا تعلق فيغولي بالمنتخب الوطني، رغم أنه أعفي من القائمة النهائية، بسبب نقص المنافسة على حسب تصريحات الناخب الوطني جورج ليكنس. 
من جهته، تمنى اللاعب السابق للمنتخب الوطني، مهدي مصطفى، خالص التوفيق لـ “الخضر” أمام زيمبابوي، وذلك عبر تغريدة نشرها من خلال حسابه في “تويتر”، مصرحا “أتمنى خالص التوفيق لزملائي في مباراة اليوم، أنا معهم بكل جوارحي ولست أنا وحدي، بل الشعب الجزائري أيضا، حظا موفقا وانتصار ينتـظرنا عشية اليوم”.


أحمد.ح

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017

همسات

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

ولد علي يفك شفرة “بي إن سبورت”

يناير 15, 2017 0

يبدو أن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، قد قرر، وبطريقته تحدي الجهة المالكة للحقوق، منافسة كأس أمم...
اقرأ المزيد
حجـــــــــــــــــار والبكالوريـــــــا

حجـــــــــــــــــار...

يناير 15, 2017 0

تيبــــازة بـــــلا مـــــاء

تيبــــازة بـــــلا...

يناير 15, 2017 0

سعدان يسانـــد قــرار”الفيفـــا”

سعدان يسانـــد...

يناير 15, 2017 0

غزال لم تغرِه أموال ليون

غزال لم تغرِه أموال ليون

يناير 14, 2017 0

الخليج يستقطب الأطباء الجزائريين

الخليج يستقطب الأطباء...

يناير 14, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  