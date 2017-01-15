سفيان فيغولي يؤكد تعلقه بالخضر

آخر تحديث : يناير 15th, 2017 9:07 مساءً
يناير 15, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
أكد مهاجم المنتخب الوطني، المبعد من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 سفيان فيغولي، أنه المناصر الأول لـ”الخضر” في مباراة زيمبابوي التي جرت وقائعها عشية أمس بملعب “فرانسفيل”، وكان “سوسو” قد نشر تدوينة في حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها “أنا المناصر الأول للخضر اليوم ضد زيمبابوي، تحيا الجزائر”، وهو ما يثبت مجددا تعلق فيغولي بالمنتخب الوطني، رغم أنه أعفي من القائمة النهائية، بسبب نقص المنافسة على حسب تصريحات الناخب الوطني جورج ليكنس.
من جهته، تمنى اللاعب السابق للمنتخب الوطني، مهدي مصطفى، خالص التوفيق لـ “الخضر” أمام زيمبابوي، وذلك عبر تغريدة نشرها من خلال حسابه في “تويتر”، مصرحا “أتمنى خالص التوفيق لزملائي في مباراة اليوم، أنا معهم بكل جوارحي ولست أنا وحدي، بل الشعب الجزائري أيضا، حظا موفقا وانتصار ينتـظرنا عشية اليوم”.
أحمد.ح
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