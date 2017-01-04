سـلال يطالب بكشف هوية محركي الإحتجاجات

‏‎بعد أن عملت أطرافــا مجهولــة علــى تغذيتــه عبــر “الفايسبــوك”

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال بتقارير مفصلة ودقيقة من الأجهزة الأمنية، عن حقيقة ما يجري في الشارع من حراك، ودعا لإجراء تحقيق حول الجهات التي تقف وراء تغذية هذه الاحتجاجات، التي عرفت توسعا، بعد أن عملت أطرافا مجهولة على تغذيتها وسط مخاوف من حدوث انزلاقات وانفلات أمني غير محسوب.

بدأت تتسرب مخاوف لدى الحكومة بشأن حالة الاحتقان التي فجرها قانون المالية مع بداية 2017، وأشعلها إضراب بدايته، كانت مع مجموعة من التجار وتمت تعبئته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت حالة الطوارئ على مستوى الهيئات العليا خوفا من تمدد الحراك الاحتجاجي، باعتبار أنّ قانون المالية لسنة 2017 يمس في أغلب مواده جيب المواطن البسيط، فضلاً عن زيادة في العديد من أسعار الحاجيات اليومية، وهو ما جعل الوزير الأول عبد المالك سلال يضع وزير الداخلية والجهات الأمنية على درجة قصوى من التأهب، بعد أن استفسر هذه المصالح من أجل إعداد تقرير مفصل حول ما يجري من حراك ورصد الأطراف التي تؤجج هذا الحراك، والتحري حول هوية الأطراف التي تدعو إلى الحراك الاجتماعي في الشارع، والتي تظل مجهولة ومختفية وراء الشبكة العنكبوتية، تخوفا من توسع رقعة الاحتجاج وخروج هذا التحرك عن السيطرة، لاسيما بعدما عرفت بعض أحياء العاصمة ليلة أمس خروج بعض الشباب في منطقة باب الواد، وكذا حي الجبل وباش جراح للقيام بمحاولات تخريب احتوتها مصالح الأمن .

وطالب سلال باحتواء هذا الحراك تخوفا من انفلات الأمور واستغلاله من طرف أي جهة لضرب استقرار الجزائر، في وقت تعيش الجبهة الداخلية جملة من التراكمات قد تنفجر في أي لحظة، خاصة أن دعوات الإضراب والاحتجاجات تبقى وراء الظل، بمعنى أنها مجهولة المصدر، فضلا عن أن مطالب المحتجين غير واضحة المعالم، وأكدت المصادر، أن الوزير الأول شدد على إيفاده بكل التفاصيل وأدقها عن هذه الاحتجاجات، مع رصد تقرير عن أي احتمالات وبؤر التوتر الممكن أن تشتعل فيها احتجاجات أخرى، كما طالب الجهات الأمنية بضرورة التحكم في الأوضاع الأمنية ومواجهة كل أعمال العنف والفوضى، بعيدا عن أي احتكاكات من شأنها تغذية هذه التحركات.

‏‎فيما تتوجس الحكومة من أن تأخذ الحملة أبعادا تمس باستقرار البلاد، وتفتح عليها متاعب هي في غنى عنها، في ظل الوضع المتوتر الذي تعيشه المنطقة، هونت أطراف من هول الحملة الافتراضية، ومن فرص نجاحها بسبب التجربة غير المسبوقة في البلاد، وعدم استعداد قطاع عريض من الشعب لخوض تجارب مماثلة أو مؤدية إلى تجربة العشرية الحمراء في حقبة التسعينيات، وحتى اختفاء هوية النشطاء إلى حد الآن في العالم الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي.‎

حسيبة.ب