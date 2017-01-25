ســــوق ليــــس للتســـــوق!

بعد أيام من فتح سوق جواري مغطى ببلدية باش جراج بالجزائر العاصمة، خرج منه التجار لعدم تهيئة المساحة المحاذية له، مما تسبب في الأيام الأخيرة في امتلائه بسبب الطين، وجعل المواطنين لا يقدرون على دخوله. التجار من جهتهم، خرجوا من السوق إلى الشارع، في انتظار وعود البلدية بتهيئة المساحة المؤدية إليه، فما الجدوى من تدشين سوق لا يقصده المواطنون والزبائن، حسب تعبير سكان الحي؟