سلال يرد على طلبـة الصيدلة

بعد النداء، الذي وجهه طلبة الصيدلة للوزير الأول، عبد المالك سلال، للتدخل وحل مشاكلهم البيداغوجية، في “هاشتاغ” بعنوان “يا سلال أنقذ الصيدلة”، قام سلال بالرد على الطلبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه “حاليا أنا متواجد بالقمة الإفريقية، سألتقي بممثلي طلبة الصيدلة عند الرجوع إلى الجزائر”.