“ســأتـرشح لرئاسيات الاتحادية الوطنية ولـدي برنـامـج طموح”

رئيس الكنفدراليـــــة الإفريقيـــــة للملاكمــــة، عبـــد اللـــه بســـالـــم:

أكد عبد الله بسالم، الرئيس السابق للاتحادية الوطنية للفن النبيل والرئيس الحالي للكنفدرالية الإفريقية، أنه سيقدم ترشحه لرئاسيات الاتحادية الوطنية للملاكمة للعهدة الاولمبية الجديدة، وذلك بإيعاز من الوسط الرياضي الذي أقنعه بالترشح لتسخير خبرته الكبيرة لفائدة الرياضة الوطنية.

كشف المتحدث لـ”وقت الجزائر”، أنه سبق وأن أشرف على الاتحادية الوطنية للملاكمة لعدة مناسبات، وأنه لديه الخبرة والتجربة الكافيتين لقيادة الفن النبيل الوطني إلى بر الأمان، ومن ثم تطبيق برنامجه الطموح الرامي إلى تحسين المستوى والاهتمام بالتحضير على مستوى القاعدة، والعودة للمشاركة في منافسات الرابطة الدولية المحترفة، “لقد أقنعني محبي الفن النبيل وأعضاء الحركة الرياضية الوطنية للعودة إلى الاتحادية، وسأخوض بحول الله سباق الرئاسيات القادم، وأنا على قناعة أنني سأسخر كل خبرتي لفائدة الملاكمة الجزائرية، وأولى أولويات ستكون بإرجاع المنتخب الوطني إلى سدة الكبار، بإقحامه من منافسة البطولة الدولية المحترفة، والتي كلف الخروج منها الخضر خسارة كبيرة، خاصة من الجانب التحضيري وهو الخطأ الذي أثر كثيرا على مستوى الملاكمين الوطنيين” قال بسالم، الذي يعد من بين الشخصيات الرياضية البارزة في الفن النبيل الجزائري، ولا زال يعد من أهم رؤساء الكنفدرالية الإفريقية للملاكمة.

للإشارة، ترأس بسالم الاتحادية الوطنية للملاكمة ما بين 2004 و2008 كما أشرف على المكتب الفدرالي للاناحيدو، ما بين 2000 و2004 وهو حاليا الرئيس الحالي للكنفدرالية الإفريقية للملاكمة.



نادية.غ