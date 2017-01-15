سعدان يسانـــد قــرار”الفيفـــا”

آخر تحديث : يناير 15th, 2017 8:54 مساءً
يناير 15, 2017 Wakteldjazair همسات 0
أعلن رابح سعدان، المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، دعمه لقرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بشأن بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كاس العالم إلى 48 بدلا من 32.
وقال سعدان، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن قرار”الفيفا” الأخير من شأنه أن يستجيب للتطور الذي تعرفه العديد من المنتخبات في قارتي آسيا وإفريقيا وبروز بعض المنتخبات التي كانت تعتبر صغيرة في أوروبا مثل بلاد الغال وإيسلندا. وأكد “الشيخ” أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال لن يقلل من المستوى العام للبطولة، بل بإمكان منتخبات آسيا وإفريقيا مجاراة نظيراتها في أوروبا وأمريكا الجنوبية دون عقدة.
يناير 15, 2017 0يبدو أن وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، قد قرر، وبطريقته تحدي الجهة المالكة للحقوق، منافسة كأس أمم...
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 14, 2017 0
يناير 14, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 15, 2017 0رغم النجاحات الأمنية والسياسية...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
يناير 11, 2017 0تداولت وسائل الإعلام في الأيام...
يناير 10, 2017 0نفّذت قوّات تابعة للتحالف...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...