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سعدان يسانـــد قــرار”الفيفـــا”

يناير 15, 2017 همسات 0

سعدان يسانـــد قــرار”الفيفـــا”

أعلن رابح سعدان، المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، دعمه لقرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بشأن بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كاس العالم إلى 48 بدلا من 32.
وقال سعدان، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن قرار”الفيفا” الأخير من شأنه أن يستجيب للتطور الذي تعرفه العديد من المنتخبات في قارتي آسيا وإفريقيا وبروز بعض المنتخبات التي كانت تعتبر صغيرة في أوروبا مثل بلاد الغال وإيسلندا. وأكد “الشيخ” أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال لن يقلل من المستوى العام للبطولة، بل بإمكان منتخبات آسيا وإفريقيا مجاراة نظيراتها في أوروبا وأمريكا الجنوبية دون عقدة.

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