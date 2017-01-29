سحب نهائي للحافلات القديمة بالعاصمة قريبا

تشكيل لجنة لتوجيه إعذارات للمتقاعسين

ستشرع مصالح ولاية الجزائر بتوزيع إعذارات على السائقين الخواص بهدف تنظيم القطاع، وإن لم يتم الامتثال للقوانين سيتم سحب رخصة السياقة لكل متقاعس وهذا في ظل الإستراتيجية المعتمدة للقضاء على أزمة المرور.

قال والي العاصـــمة، عبد القادر زوخ، إنه تم الاجتماع مع كل من النقابات الخاصة بقطاع النقل بالولاية مع مسؤولي مديرية النقل، أين تم الخروج بتعليمات وأوامر تحد من الفوضى التي يعيـــشها القطاع حاليا، ومن أجل إيجاد حلــول نهائية له.

وأضاف ذات المسؤول أنه من بين الإجراءات المتخــــذة هو تشكيل لجنة لإعداد وتوزيع اعذارات على أصحاب الحافلات القديمة المهترئة التي تقل المواطنين من أجل استبدالها بأخرى تكون في المستوى وتجديد مركباتهم، وإن تم تجاهل الاعذارات سيتم بعدها مباشرة السحب الفوري لرخص استغلال الحافلات القديمة، معتبرا أن هذا الإجراء لابد منه لتحسين خدمات النقل وعصرنة قطاع النقل بولاية الجزائر.

وفي ظل إستراتيجية القضاء على الأزمة المرورية، أوضح المسؤول الأول على عاصمة البلاد أنه تم توقيع شراكة أجنبية مع شركات اسبانية من أجل القضاء على العديد من النقاط السوداء الخاصمة بالازدحام المروري بشوارع العاصمة، أين تم اعتماد حلول جديدة منها توسيع الطرقات وخلق أخرى جديدة تسمح بالدخـــول والخروج إلى الولاية.

وفي سياق متصل، دعا والي العاصمة المواطنين إلى ضرورة استعمال مختلف وسائل النقل التي من شأنها تسهيل عملية تنقل المواطنين، حيث أن هذا الأمر يسهل من الاكتظاظ المروري الذي تعرفه يوميا شوارع العاصمة، سيما أنه تم تسجيل ما يفــوق مليوني سيارة يوميا تجول عبر الشوارع الخاصة بالولاية.

للإشارة، فقد تطرقت لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي في التقرير الخاص بها إلى وضعية النقل العمومي الذي سجلت فيه عدة نقائص من بينها غياب أماكن ركن الحافلات بـــسبب ضيق المكان وزيادة عدد اتجاهاتها، بالإضافة إلى غياب الواقيات والمقاعد وانعدام الأرصفة التي تضمن سلامة المسافرين، وغياب لافتات توجيهية ومراحيــض عمومية، مما حــوّل الكثير من المحطـــات إلى أمــاكن تنبعث منها روائح كريهة ولا تصلح لأن تكون محطات ينتظر فيها المسافرون الحافلات للتنقل إلى وجهتهم.

نادية بوطويل