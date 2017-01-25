”سأواصل مهامي إلى غاية عقد الجمعية العامة الإنتخابية”

نفي إدلائه بأي تصريح ويؤكد تعرضه لحملة شرسة، روراوة:

نفى رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، أمس الأربعاء، في تصريح نقله الموقع الرسمي ل”الفاف” ٬ ما نسب إليه من تصريحات، بعد إقصاء ”الخضر” من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتم تناقلها على نطاق واسع٬ مشيرا أن الإتحادية وأعضاء المكتب الفدرالي يتعرضون لحملة إعلامية شرسة، تتنافى مع القواعد الأساسية للسلوك المهني٬ واصفا في ذات السياق ما قيل على لسانه بالكذب والتلفيق والإفتراء، حيث صرح قائلا” أؤكد لكم أنني لم أقم بأي تصريح لأية وسيلة إعلامية، ولو أردت القيام بتصريحات، فإن ذلك سيكون سوى للموقع الرسمي للفاف أو لوكالة الأنباء الجزائرية، كما أنني لم أقل أنه ليس لدي حساب أقدمه لأحد، فما تدول عــلى لساني كذب تلفيق وإفتراء”.

واستغل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الفرصة عبر موقع الفاف٬ للتأكيد على احترامه الكامل للنصوص القانونية المعمول بها ولوائح ”الفاف” مشيرا أنه سيواصل مهامه إلى غاية عقد الجمعية العامة الإنتخابية، قائلا”أحترم بلدي الجزائر، وألتزم بِالتقيد بِنصوص ولوائح الفاف، وأتحمل كامل مسؤولياتي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة الإنتخابية لإتحاد الكرة الجزائري”، ويفترض أن ينظم الإستحقاق في شهر مارس المقبل، لتثبيت روراوة في منصبه، أو تعيين رئيس جديد للفاف، بحيث لم يكشف روراوة إن كان سيترشح لعهدة أخرى أم لا، لكنه أكد مواصلة المهام، حتى تاريخ تنظيم الجمعية العامة الإنتخابية لإتحاد الكرة الجزائري، وتابع رئيس الفاف حديثه أن ملف مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون سيدرس في أقرب اجتماع للمكتب الفيدرالي للفاف، المنتظر عقــــده في بداية شهر فيفري المقبل.

م.نورالدين