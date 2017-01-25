”سأواصل مهامي إلى غاية عقد الجمعية العامة الإنتخابية”

آخر تحديث : يناير 25th, 2017 9:21 مساءً
يناير 25, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
نفي إدلائه بأي تصريح ويؤكد تعرضه لحملة شرسة، روراوة:
نفى رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، أمس الأربعاء، في تصريح نقله الموقع الرسمي ل”الفاف” ٬ ما نسب إليه من تصريحات، بعد إقصاء ”الخضر” من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتم تناقلها على نطاق واسع٬ مشيرا أن الإتحادية وأعضاء المكتب الفدرالي يتعرضون لحملة إعلامية شرسة، تتنافى مع القواعد الأساسية للسلوك المهني٬ واصفا في ذات السياق ما قيل على لسانه بالكذب والتلفيق والإفتراء، حيث صرح قائلا” أؤكد لكم أنني لم أقم بأي تصريح لأية وسيلة إعلامية، ولو أردت القيام بتصريحات، فإن ذلك سيكون سوى للموقع الرسمي للفاف أو لوكالة الأنباء الجزائرية، كما أنني لم أقل أنه ليس لدي حساب أقدمه لأحد، فما تدول عــلى لساني كذب تلفيق وإفتراء”.
واستغل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، الفرصة عبر موقع الفاف٬ للتأكيد على احترامه الكامل للنصوص القانونية المعمول بها ولوائح ”الفاف” مشيرا أنه سيواصل مهامه إلى غاية عقد الجمعية العامة الإنتخابية، قائلا”أحترم بلدي الجزائر، وألتزم بِالتقيد بِنصوص ولوائح الفاف، وأتحمل كامل مسؤولياتي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة الإنتخابية لإتحاد الكرة الجزائري”، ويفترض أن ينظم الإستحقاق في شهر مارس المقبل، لتثبيت روراوة في منصبه، أو تعيين رئيس جديد للفاف، بحيث لم يكشف روراوة إن كان سيترشح لعهدة أخرى أم لا، لكنه أكد مواصلة المهام، حتى تاريخ تنظيم الجمعية العامة الإنتخابية لإتحاد الكرة الجزائري، وتابع رئيس الفاف حديثه أن ملف مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون سيدرس في أقرب اجتماع للمكتب الفيدرالي للفاف، المنتظر عقــــده في بداية شهر فيفري المقبل.
م.نورالدين
يناير 25, 2017 0بعد أسابيع قليلة من إعاد تزفيت جزء من الطريق السريع بين الدار البيضاء وبن عكنون بالعاصمة (على مستوى حي قاريدي...
يناير 25, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 24, 2017 0
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
يناير 23, 2017 0تحولت رسالة بسيطة نشرتها محامية...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...