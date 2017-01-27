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زيــــادة ملحوظـــة في إنتـــاج العســل بسكيكـــدة

يناير 27, 2017 أخبار محلية 0

زيــــادة ملحوظـــة في إنتـــاج العســل بسكيكـــدة

بلغ 9200 قنطار

حققت ولاية سكيكدة خلال الموسم الفلاحي الحالي إنتاجا من العسل ب 9200 قنطار مقابل حوالي 6100 قنطار العام 2015 ما يعني زيادة ملحوظة. وقد فسر ذات المصدر سبب هذه الزيادة بارتفاع عدد خلايا تربية النحل من 115 ألف خلية الموسم المنصرم إلى 172 ألف خلية حاليا مشيرا كذلك إلى وجود 3500 مربي للنحل عبر هذه الولاية وهي الشعبة التي تضمن 6600 فرصة عمل موسمية، حيث تنتج الولاية سنويا أكثر من 200 ألف من طرود النحل (الخلايا المملوءة) وهي تحقق بذلك اكتفاء ذاتيا وتمون ولايات الطارف وعنابة وقسنطينة وسوق اهراس وجيجل وقالمة وبرج بوعريريج وسطيف بهذه الطرود. كما أن أسعار العسل بهذا الصالون المنظم بالولاية متفاوتة حسب نوعية العسل إذ تتراوح ما بين 3 آلاف دج إلى 4500 د.ج للكيلوغرام الواحد حيث أن أغلى عسل هو عسل السدرة التي يكثر عليه الطلب بالنظر لفوائدها المتعددة حسب الشروح التي قدمت بالمناسبة من طرف المربين الذين أرجعوا غلاء سعرها إلى صعوبة إنتاجها.
واج

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