زيادة في إنتاج الزيتون بتبسة

آخر تحديث : يناير 31st, 2017 9:49 مساءً
يناير 31, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
تم جني 6 آلاف و400 طن
ارتفع إنتاج الزيتون بولاية تبسة قبل حملة الجني برسم الموسم الفلاحي 2016-2017 إلى 6400 طن مقابل 4450 طن خلال الموسم الفارط. وتم جني هذه الكمية تم على مساحة بــــ5 آلاف هكتار من الزيتون المنتج من أصل 9497 هكتار مغروسة تضم أكثر من 1 مليون و771 ألف و700 شجرة زيتون أي بمعدل 186 شجرة لكل هكتار بينما لم تنتج الولاية خلال الموسم الفارط سوى 4450 طن من الزيتون على مساحة منتجة قدرت 3800 هكتار من أصل 8862 هكتار مغروسة آنذاك، فإن 5600 طن من الزيتون الذي تم جنيه وجهت لاستخراج زيت الزيتون منتجة 960 ألف لتر من الزيت من أجود الأنواع بالجزائر بينما وجهت 800 طن الباقية لما يعرف بزيتون المائدة وتتوفر ولاية تبسة حاليا على 5 معاصر لزيت الزيتون منها ثلاث عصرية مما يسهل على الفلاحين عصر الزيتون المنتج دون التنقل إلى ولايات مجاورة مضيفا بأن مديرية المصالح الفلاحية تترقب انطلاق أشغال عدة مشاريع استثمارية تتضمن إنجاز معاصر حديثة لاستخراج زيت الزيتون مما سيجعل الولاية حسبه- قطبا هاما في إنتاج الزيتون.
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