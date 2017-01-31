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يومية وطنية اخبارية

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زوخ ينتــقــــــل إلـى الفلاحـــة

يناير 31, 2017 همسات 0

زوخ ينتــقــــــل إلـى الفلاحـــة

من الواضح أن والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، أصبح يهتم بجميع القطاعات وليس بالسكن فقط، وهذا على غرار اهتمامه بقطاع الفلاحة، حيث يراهن بحسب ما عبر عنه على مستوى العاصمة وجعلها من أولى الولايات المنتجة للحمضيات وبجودة عالية.

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