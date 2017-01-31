زوخ ينتــقــــــل إلـى الفلاحـــة

آخر تحديث : يناير 31st, 2017 8:19 مساءً
يناير 31, 2017 Wakteldjazair همسات 0
من الواضح أن والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، أصبح يهتم بجميع القطاعات وليس بالسكن فقط، وهذا على غرار اهتمامه بقطاع الفلاحة، حيث يراهن بحسب ما عبر عنه على مستوى العاصمة وجعلها من أولى الولايات المنتجة للحمضيات وبجودة عالية.
يناير 31, 2017 0أكد رئيس جبهة التغير عبد المجيد مناصرة، أمس، خلال مناقشة حزبه قانون الانتخابات الجديد، أن السلطة ستلجأ إلى...
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يناير 31, 2017 التعليقات على مـــن حـــرّف كــلام الوزيـــر؟ مغلقة
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يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
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