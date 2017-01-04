زوخ يعترف بعدم امتلاكه سلطة القرار في ملف الأحواش!

مشروع “الدوبلاكس” مرهون بقرار اللجنة المشتركة

اعترفت سلطات ولاية الجزائر بعدم امتلاكها سلطة التصرف في ملف الأحواش، الذي ينتظر التسوية منذ أزيد من سنتين على صدور قرار إعادة الاعتبار لها، في وقت أكدت ذات المصالح لجوئها إلى عملية الترحيل التي ستمس سوى العائلات القاطنة بالأحواش التي تحولت مع مرور الوقت إلى “البرارك”، فيما تبقى الأخرى مرهونة باللجنة المشتركة التي تم تنصيبها مؤخرا لإيجاد حل لوضعية تلك العائلات وكيفية الوصول إلى قرار يرضي كل من وزارة الفلاحة وسلطات ولاية الجزائر لإنجاح مشروع “الدوبلاكس”.

قال والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، إن قضية الأحواش لا تزال عالقة منذ أزيد من سنتين على تصريحه بإعادة الاعتبار لها وتسوية وضعية العائلات القاطنة بها، بسبب مشكل العقار الذي بات عائقا أمام سلطات ولاية الجزائر لاتخاذ قرار نهائي يريح عشرات الآلاف من العائلات المعنية بالملف، مشيرا خلال تدخله في أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية 2017، أنه لوحظ من خلال الإحصاء الأولي التي قامت بها السلطات في الأحواش الموزعة عبر إقليم العاصمة، وجود أحواش جسدت على ارضي فلاحية وعقارات تابعة لأملاك الدولة وأخرى تابعة للبلديات، وهو ما عقد سيرورة الملف، كون الإجراءات القانونية التي تسمح بالتصرف في هذه الأراضي تختلف حسب زوخ من عقار لآخر.

وتابع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، أن العقار الفلاحي يخضع لإجراءات دقيقة، ولا يمكن لسلطات ولاية الجزائر تجاوزها والتصرف فيه، من أجل إنجاز سكنات “الدوبلاكس” التي كانت قد وعدت بها المعنيين في وقت سابق، كاشفا في ذات السياق، أنه تم تنصيب لجنة مشتركة يشرف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل تسوية الملف في أقرب الآجال، دون المساس بخصوصية أي قطاع.

من جهة أخرى، أكد الوالي عبد القادر زوخ، أن مصالحه لن تنفذ المشروع، إلا بعد أن تتأكد من وضعية العقار ليتم اتخاذ القرار بشأنه، موضحا أن السلطات ستنطلق كمرحلة أولية وبطريقة كما سماها زوخ “منهجية” بترحيل العائلات القاطنة بالأحواش التي تحوّلت مع مرور الوقت إلى أحياء قصديرية، حيث سيتم تهديم كل القصدير واسترجاع العقار لاستغلاله في مشاريع تنموية أخرى، في وقت تبقى الأحواش الأخرى التي لا تزال تحافظ على نسيجها العمراني “الكولونيالي” تواجه مصير مجهولا سيحدد من طرف اللجنة الذي ذكرها المتحدث أعلاه.

تجدر الإشارة، إلى أن ملف الأحواش تقرر تسويته مطلع سنة 2014 من خلال قرار أصدره والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، آنذاك من أجل التحسين الحضري لعاصمة البلاد، في إطار المخطط الاستراتيجي لعصرنتها، حيث أشار إلى تكفله بتسوية وضعية آلاف العائلات القاطنة بتلك القصور “الكولونيالية”، التي باتت معرضة للانهيار بسبب قدمها وعدم ترميمها من جديد، كونها تابعـــة لأملاك وزارة الفـــلاحة، هذه الأخيرة المخوّلة في التصرف فيها، وهو الواقع الذي اصطدم به الوالي عقب عدم تمكنه لحد الساعة من اتخاذ القرار النهائي فيما يخص هذا الملف الذي لطالما اعترف بصعوبته.



اسمة عميرات